С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.26 комментариев
В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»
Тела вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова и бойцов «Тигра» прибыли в Приморье для прощания, которое пройдет в здании правительства края.
Военный борт доставил в Приморский край тела вице-губернатора Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр», Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, сообщил в своем Telegram глава региона Олег Кожемяко.
«Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев – на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 в здании правительства Приморского края», – написал Кожемяко.
Напомним, 2 февраля машина командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова подорвалась на мине в зоне СВО, возвращаясь с боевого задания.