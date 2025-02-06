Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
Росгвардия уничтожила опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Спецназ Росгвардии ликвидировал опорный пункт ВСУ в ходе военной операции
Спецназ Росгвардии обнаружил и уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области с помощью автоматического гранатомета после проведения воздушной разведки.
Спецназ Росгвардии уничтожил опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Операция была проведена в рамках специальной военной операции с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), передает ТАСС.
Как уточнили в Росгвардии, во время воздушной разведки расчет БПЛА обнаружил группу пехоты ВСУ на боевых позициях.
«По позициям пехоты ВСУ незамедлительно отработал расчет автоматического гранатомета станкового (АГС) спецподразделения группировки войск (сил) Росгвардии», – заявили в ведомстве.
В результате действия росгвардейцев были признаны успешными, и цели были уничтожены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новомлынск в Харьковской области и расширили зону контроля в этом регионе, а также освободили Барановку в ДНР, что подтверждает успешное продвижение Российской армии, сообщалось, что украинские войска пытались вернуть утраченные позиции у Волчанска, но их атака была обнаружена и остановлена артиллерийским огнем.