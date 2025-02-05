Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.0 комментариев
Google отказалась от ограничений на использование ИИ для оружия
Bloomberg: Google обновил принципы и разрешил использование ИИ для оружия
Компания Google изменила принципы использования искусственного интеллекта, исключив запрет на применение ИИ в разработке оружия, что вызвало обеспокоенность среди экспертов и активистов.
Компания Google обновила свои принципы применения искусственного интеллекта, исключив из них пункт, запрещавший использование ИИ для создания оружия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Ранее в разделе, посвященном ограничениям в использовании ИИ, содержалась формулировка о недопустимости разработки технологий, которые могут причинить общий ущерб, включая оружие.
Согласно заявлению компании, опубликованному в блоге, Google считает, что демократические страны должны стать лидерами в разработке ИИ, опираясь на ценности свободы, равенства и уважения прав человека. В компании считают, что необходимо совместно работать над созданием ИИ, который защитит людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность.
Маргарет Митчелл, один из бывших руководителей группы Google по этике ИИ, выразила обеспокоенность, отметив, что новое изменение может свести на нет усилия, приложенные экспертами и активистами в области этики ИИ. По словам Митчелл, удаление этого пункта говорит о том, что Google, возможно, будет разрабатывать технологии, способные убивать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США ввели ограничения на распространение технологий в сфере искусственного интеллекта. Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций в развитие искусственного интеллекта, в которую вошли OpenAI, SoftBank Group и Oracle. В России представили оснащенные искусственным интеллектом беспилотники-перехватчики.