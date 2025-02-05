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Nissan запланировал отказаться от слияния с Honda
Nissan решил не создавать совместную холдинговую компанию с Honda
Nissan Motor отказался от идеи слияния с Honda Motor после того, как Honda предложила стать ее дочерней компанией, что вызвало негативную реакцию в Nissan и поставило под угрозу переговоры об интеграции.
Японский концерн Nissan Motor отказался от планов слияния с Honda Motor, передает Yomiuri. Изначально компании намеревались создать совместную холдинговую компанию для интеграции бизнеса. Однако планы изменились, когда Honda предложила Nissan стать ее дочерней компанией.
Эта идея встретила серьезное сопротивление в руководстве Nissan, что ставит под угрозу дальнейшие переговоры об интеграции. В компании считают, что достичь взаимоприемлемых условий с Honda будет «практически невозможно», отмечает ТАСС.
Ранее эксперты полагали, что слияние Nissan и Honda позволило бы конкурировать с китайскими автопроизводителями и занять третье место среди крупнейших мировых автопромышленных гигантов, после Toyota и Volkswagen. Альянс также мог бы привлечь инвестиции для конкуренции с лидирующими компаниями в области электромобилей, такими как американская Tesla и китайская BYD.
В конце прошлого года японские автопроизводители Honda, Nissan и Mitsubishi подтвердили обсуждение возможного трехстороннего слияния.
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