Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.0 комментариев
В Крыму прошла презентация книги Крашенинникова «На пути к сверхдержаве»
В Ливадии презентовали книгу Павла Крашенинникова об истории СССР в период Второй мировой войны «На пути к сверхдержаве»
В Ливадийском дворце в Крыму прошла презентация книги депутата Госдумы Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939-1953г.г.», посвященной правовым аспектам истории СССР в период Второй мировой войны и послевоенного устройства мира.
В мероприятии приняли участие сам автор книги, депутаты Сергей Степашин и Алексей Клишин. На правах хозяев гостей встречали глава республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В своей книге Крашенинников акцентирует внимание на значении правовых документов как исторических свидетельств. Он подчеркивает, что без анализа нормативных актов Новейшего времени невозможно объективно оценить историческую перспективу. Одним из центральных вопросов книги является тема возмездия, где автор подробно описывает роль Сталина в организации Нюрнбергского трибунала.
Автор также рассматривает мобилизационно-плановую природу советского общества как источник устойчивости СССР и победы в Великой Отечественной войне. В книге говорится о власти Сталина, сосредоточившего ее в своих руках, и об огромных усилиях советского народа в военное время. Рассмотрены и последствия для территориального деления после войны, утвержденные на Потсдамской конференции.
Отдельное внимание уделено отношениям с Японией после войны, в частности, вопросу о Курильских островах и Сахалине. Крашенинников описывает, как после кончины Сталина эти отношения осложнились, а вопрос островов стал предметом внешнеполитических споров. СССР, Польша и Чехословакия отказались подписывать мирный договор с Японией из-за разногласий по суверенитету КНР над Маньчжурией и Тайванем и вопроса о демилитаризации Японии.