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    Стало известно о возобновлении поставок американского оружия Украине
    Украинский военный признался в убийстве мирного жителя Русского Поречного
    Китай ввел ответные пошлины на нефть, уголь, СПГ из США
    Трамп объявил, что хочет получить от Украины в обмен на помощь США
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    21 комментарий
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    6 комментариев
    4 февраля 2025, 11:05 • Новости дня

    На конкурс социальных архитекторов уже зарегистрировалось более 5 тыс. участников

    На конкурс социальных архитекторов к 4 февраля зарегистрировалось более 5 тыс. участников

    Tекст: Александра Юдина

    На конкурс социальных архитекторов к 4 февраля зарегистрировались свыше 5 тыс. участников, что свидетельствует о высокой популярности проекта среди граждан.

    В Telegram-канале конкурса социальных архитекторов указано, что к утру 4 февраля было подано 5175 заявок.

    Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев подчеркнул, что такое количество участников указывает на востребованность проекта.

    «При организации подобных конкурсов всегда наблюдается впечатляющий рост количества регистраций на самом старте. Здесь мы также получили пик активности после открытия регистрации. Однако и впоследствии темп подачи заявок не был потерян. Мы объясняем людям, что такое социальная архитектура, многим требуется время на осмысление, понимание сути нового проекта. И как только такое осмысление происходит, люди идут на сайт и подают заявки», – отметил он.

    Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлен на создание системы социальных лифтов и поддержку талантов.

    Регистрация участников завершается 11 февраля 2025 года в полдень по московскому времени. Желающие могут ознакомиться с условиями участия и подать заявку на сайте конкурса.

    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

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    3 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине.

    Орбан назвал ситуацию в Брюсселе «полным безумием» и подчеркнул, что необходимы серьезные перемены, передает РИА «Новости». Он заявил, что конфликт на Украине, поддержка миграции и «гендерное безумие» не могут продолжаться.

    Венгерский премьер отметил, что трансформация не произойдет сама по себе, и для осуществления перемен необходимо активное вмешательство. Орбан подчеркнул, что в течение дня представители фракции «Патриоты за Европу», а также он сам занимались разработкой соответствующих мер, поскольку, по его словам, правые партии должны «занять Брюссель».

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о возможности остановки евроинтеграции Украины, если она не выполнит гарантии, а также подчеркнул, что Евросоюз не должен надеяться на победу в военном конфликте с Россией, и важность поддержания дипломатических каналов.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

    Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан, передает РИА «Новости». Поводом для ее обращения стали юридические преследования во Франции, связанные с ее утверждениями о том, что супруга Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

    Адвокат написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Рей попросила политического убежища у депутата Госдумы Петра Толстого. Однако он не уточнил, подан ли официальный запрос и в какое ведомство. По его словам, Рей на протяжении трех лет проводила расследование, проверяя официальную биографию Брижит Тронье, супруги президента Франции.

    Рей представила результаты своего расследования в виде видео и в публикациях на Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Она сейчас находится под судебным преследованием в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. По словам адвоката, обвинения против нее «сфабрикованы» и включают ложные показания, данные против нее родственниками Брижит Макрон.

    Ранее суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.

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    4 февраля 2025, 00:20 • Новости дня
    МИД назвал условия переговоров по Украине

    МИД заявил о готовности России к переговорам по Украине при решении проблемы нелегитимности Зеленского

    МИД назвал условия переговоров по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требуется решение юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    «Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору», – приводит слова Полищука ТАСС.

    Полищук заявил, что обсуждение может проходить на основе стамбульского документа 2022 года. Этот документ предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Также в нем говорилось о запрете размещения иностранных войск и баз на территории Украины. Должны учитываться «современные территориальные реалии», необходимо устранение первопричин кризиса, пояснили в МИД.

    Полищук подчеркнул, что началу переговоров препятствуют юридические аспекты. В частности, речь идет о нелегитимности Зеленского и его указе о запрете переговоров с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной стартовали в начале специальной военной операции в Белоруссии и продолжились в Стамбуле в марте 2022 года. Проект соглашения включал обязательства Украины по нейтральному внеблоковому статусу и отказу от размещения иностранных вооружений . После консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений.

    Президент России Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность. Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    3 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»

    СВР сообщила о подготовке НАТО операции по дискредитации «просроченного Зеленского»

    СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»
    @ Carl Court/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО готовит операцию по дискредитации «просроченного» Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима, заявила Служба внешней разведки.

    В СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Целью данной операции является его устранение в рамках псевдодемократических выборов, которые могут пройти на Украине осенью, передает ТАСС.

    В СВР подчеркнули, что в планах НАТО обнародовать информацию о присвоении Зеленским и его командой более 1,5 млрд долларов из средств, предназначенных для закупки боеприпасов. Альянс считает, что время Зеленского истекло, и это понимание далось ценой жизни множества украинцев.

    «То, что время «просроченного» Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан»,  отметили в СВР.

    По поступающей информации, в НАТО задумываются о смене власти на Украине, исходя из невозможности ВСУ сдерживать натиск российской армии. С приходом Дональда Трампа к власти в США усиливается неопределенность по военной помощи Киеву, что также учитывается в планах НАТО, говорится в сообщении СВР.

    Служба разведки также заявила, что руководство НАТО намерено сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма и предполагает «заморозить» конфликт через диалог о его урегулировании, чтобы удержать свои позиции в регионе.

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что выделенные Вашингтоном средства для Киева были присвоены коррупционерами в США и на Украине.

    Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов.

    Между тем спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    3 февраля 2025, 20:23 • Новости дня
    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ

    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за ухудшения обстановки

    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Наемники из Колумбии начали покидать ряды вооруженных сил Украины из-за ухудшения обстановки на фронте, сообщили СМИ.

    Как пишет Kyiv Post, многие солдаты из этой страны завершили свои контракты и покинули Украину, а некоторые даже попытались досрочно расторгнуть свои договоры, передает ТАСС.

    В качестве примера ситуации газета приводит рассказ одного из командиров роты, в которой служили колумбийские наемники. Офицер сообщил, что ранее в подразделении из 80 человек служило 20 колумбийцев, но на момент публикации ни одного из них не осталось.

    Точные данные о числе колумбийских наемников в украинской армии не приводятся. Однако, по разным оценкам, количество солдат из Колумбии в рядах ВСУ варьировалось от нескольких сотен до 2 тыс. человек.

    В пятницу The Guardian сообщала, что украинские вооруженные силы переживают серьезные проблемы с массовым дезертирством солдат, что усугубляет и без того сложную оперативную обстановку на фронте.

    До этого сообщалось, что в 114-й бригаде теробороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 пригодны к боевым задачам, тогда как остальные признаны «старыми, больными или алкоголиками», вызывая тревогу относительно их боеспособности.

    Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что психологическая подготовка мобилизованных в украинские войска «оставляет желать лучшего».

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    3 февраля 2025, 21:08 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о тайной тактике альянса на переговорах по Украине

    Генсек НАТО Рютте сообщил о секретной тактике переговоров по украинскому кризису

    Генсек НАТО заявил о тайной тактике альянса на переговорах по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал наличие тайной тактики альянса в переговорах по Украине, которую скрывают от России.

    Рютте отметил, что прямое участие России в переговорах является важным элементом мирного урегулирования украинского кризиса. Он сказал, что у НАТО есть стратегия по переговорам об урегулировании украинского конфликта, которая пока держится втайне, так как «мы не хотим раскрывать Путину все карты», пишет Newsweek.

    В понедельник Служба внешней разведки сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации «просроченного» Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.

    Ранее американский обозреватель Тэд Снайдер счел, что Джо Байден и Владимир Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.

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    3 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Финляндия опубликовала инструкции для своих наемников на Украине

    МИД Финляндии опубликовал инструкции для финских наемников в ВСУ

    Финляндия опубликовала инструкции для своих наемников на Украине
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД Финляндии разместил инструкцию на сайте для граждан, решивших стать наемниками в составе ВСУ, пояснив, что участие в конфликте на Украине не является преступлением по финскому законодательству.

    Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало на своем официальном сайте инструкции для граждан Финляндии, которые решили воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА «Новости». Эти инструкции озаглавлены как «Информация для добровольцев». Финские власти называют наемников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ, «добровольцами».

    В сообщении ведомства подчеркивается, что Финляндия не поощряет и не рекомендует поездки своих граждан на Украину в качестве добровольцев. Но несмотря на это, участие финнов в боевых действиях на стороне ВСУ не запрещено финским законодательством. Министерство обратило внимание на то, что участие в конфликте в качестве добровольца не считается преступлением в Финляндии.

    Финский МИД заявил, что ответственность за оказание медицинской помощи добровольцам, получившим ранения на Украине, полностью лежит на вооруженных силах Украины. Согласно инструкциям, опубликованным ведомством, медицинская эвакуация в Финляндию не осуществляется в принципе, а лечение проходит только на территории Украины. Это связано с тем, что воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов, что делает невозможной эвакуацию из страны даже за собственные средства.

    Финские власти подчеркивают, что если доброволец самостоятельно вернется в Финляндию, он не получит льгот в оказании медицинской помощи. Его потребности в уходе будут оцениваться органами государственного здравоохранения на общих основаниях, как и потребности других граждан Финляндии.

    Ведомство уточнило, что специальных положений для лиц, получивших ранения в бою, не предусмотрено. Финские власти называют наемников, участвующих в конфликте на Украине на стороне ВСУ, «добровольцами», но не намерены предоставлять им особые условия при возвращении на родину.

    Ранее МИД Швеции признал, что разрешает посольству Украины вербовать сограждан. До этого стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польше, США, Финляндии, Швеции.

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    3 февраля 2025, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции

    Эксперт: Заморозка средств для АЭС «Аккую» демонстрирует превосходство «Росатома» над западными конкурентами

    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Заморозка средств для строительства АЭС «Аккую» показывает, что западные компании проиграли «Росатому» в честной конкуренции, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. По его словам, «Аккую» будет достроена в любом случае. Ранее Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство станции.

    «Запад старается бить по тем российским компаниям, которые максимально встроены в международное разделение труда. Так оппоненты хотят не только создать нам проблемы, но и оказать влияние на международные отношения. При этом арест средств может вызвать срыв сроков строительства АЭС, чего они, впрочем, и добиваются», – сказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

    «Но «Аккую» будет достроена в любом случае. У «Росатома» огромный пакет проектов – в Бангладеш, Египте, Китае, Индии, а также достаточно ресурсов, чтобы компенсировать замороженные в JPMorgan средства», – подчеркнул спикер.

    По его словам, возводимая российскими специалистами АЭС рассматривается как осевой проект для турецкой энергетики. «У страны нет собственных нефти и газа, и важнейший вызов для Анкары – сбалансировать потребление электроэнергии с производством. Государство идет по пути активной урбанизации, развития промышленности, потому энергоресурсы крайне важны», – напомнил собеседник.

    Он добавил, что западные поставщики, в частности американская Westinghouse, полностью проиграли «Росатому»: раньше предполагалось, что он строит «Аккую», а следующие объекты – «Синоп» и «Стамбул» – возводят другие подрядчики, среди которых французская Оrano S.A. или японская Hitachi. Однако Эрдоган уже сказал, что российская компания будет создавать все объекты в стране, отметил эксперт.

    «Темпы и качество, с которыми сейчас строятся блоки АЭС, наглядно демонстрируют возможности нашей атомной корпорации в ядерной сфере. Она имеет все компетенции и реализует их на практике. «Аккую» – первая станция, которая будет сделана по принципу «строй, владей и утилизируй». То есть «Росатом» берет на себя не только возведение станции, но и ее эксплуатацию на протяжении всего срока жизни, с дальнейшим доведением объекта до уровня так называемой зеленой площадки – полной деактивации», – сказал Анпилогов.

    «Российская компания смогла доказать свою компетентность и востребованность на турецком рынке. В итоге «Росатом» вышел победителем. И эта попытка сейчас мелко и подленько воздействовать на дальнейшую судьбу проекта показывает, что каких-то других аргументов у западной стороны просто нет», – продолжил аналитик.

    Если заморозка этих средств окажется не единичным случаем, то компании придется задуматься, как избегать подобных сценариев, считает он. «Росатом» строит энергоблоки на АЭС в венгерском городе Пакш, а это территория Евросоюза, и там могут быть введены любые санкции. Будущее проекта в некотором роде зависит от позиции Будапешта. Да и в других странах у США есть возможности задействовать свои финансовые рычаги. Так что нам необходимо иметь альтернативные варианты, которые не будут замыкаться на западные банки», – рассуждает Анпилогов.

    По его мнению, теперь «Росатом совместно с турецкими партнерами постарается вызволить эти деньги. «Анкара уже пошла на пикировку с США, чтобы купить у России зенитные ракетные комплексы С-400. Так что у них есть опыт отстаивания своих интересов», – заключил он.

    Ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако следующий платеж был заморожен Минюстом США.

    АЭС «Аккую» – первый атомный проект в Турции, реализуемый российской госкорпорацией «Росатом». Он включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1200 МВт каждый. Согласно изначальному плану, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

    Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что на АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о попытках Вашингтона повлиять на проект строительства АЭС «Аккую».

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    3 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В Сумской области ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по подземному командному пункту ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка». Сообщается, что был атакован командный пункт оперативно-тактической группировки «Курск» в районе Барвинково.

    По предварительным данным, потери среди украинских военнослужащих могут достигать до 40 человек. Этот командный пункт использовался подразделением, которое получило приказ на атаку Курской области.

    Ранее подполье сообщило, что в Ахтырке Сумской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных. Также российские беспилотники нанесли точечные удары по штабу с иностранными инструкторами в Броварах под Киевом.

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16.

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    3 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.

    Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.

    Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.

    Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.

    Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.

    Коментарии (40)
    3 февраля 2025, 13:27 • Новости дня
    В ЦБ рассказали о тысячах жалоб на банки по вкладам
    В ЦБ рассказали о тысячах жалоб на банки по вкладам
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.

    Регулятор в прошлом году зарегистрировал более 2 тыс. жалоб от граждан на работу банков в отношении вкладов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Центробанка.

    Более четверти из всех жалоб (554) касались несогласия с начисленными процентами.

    Оставшаяся часть жалоб была связана с ненадлежащим информированием клиентов о условиях вкладов.

    Указывается, что в 2023 году в ЦБ было в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как банки озолотились благодаря высокой процентной ставке.

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    4 февраля 2025, 02:20 • Новости дня
    Карлсен предложил Дворковичу покинуть пост президента FIDE

    Карлсен предложил главе Международной шахматной федерации Дворковичу уйти в отставку

    Карлсен предложил Дворковичу покинуть пост президента FIDE
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежский шахматист Магнус Карлсен раскритиковал президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича и предложил ему уйти в отставку.

    Причиной стали разногласия между FIDE и Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого является Карлсен. Сторонам не удалось достигнуть соглашения о сотрудничестве. Карлсен утверждает, что шахматистам угрожали отстранением от участия в чемпионатах мира, если они выберут Freestyle Chess Tour, передает РИА «Новости».

    Карлсен опубликовал текст переписки Дворковича с его отцом, где президент FIDE, убеждая шахматиста «сыграть в рапид и блиц в Нью-Йорке», обещал, что игроки не будут затронуты спорами, и смогут сами решать, где выступать, без страха санкций.

    «Принуждения игроков, злоупотребления властью и невыполненные обещания», – заявил Карлсен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Он заявил: «Позже в тот же день вы добавили: «Я уйду в отставку, если совет FIDE подорвет мои слова».

    «Заставив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили свое обещание. Вы уйдете в отставку?» – спросил Карлсен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Карлсен объявил о решении больше не участвовать в турнирах под эгидой FIDE после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду.

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    3 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова высказалась о финской инструкции для наемников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко отреагировала на публикацию МИД Финляндии с инструкциями для граждан, желающих участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима.

    Захарова выразила мнение, что авторы документа движимы лишь ненавистью к своим соотечественникам, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались... Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» – сказала она.

    Напомним, МИД Финляндии разместил инструкцию на сайте для граждан, решивших стать наемниками в составе украинской армии.

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    4 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Рогов: Сбитый украинский Су-27 поверг в уныние летчиков ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что сбитый украинский истребитель Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.

    Рогов заявил, что уничтожение украинского истребителя Су-27 стало серьезным ударом по моральному духу оставшихся летчиков вооруженных сил Украины.

    Он отметил, что потеря капитана Ивана Болотова, который считался асом среди украинских летчиков, повлекла за собой уныние среди военных пилотов, передает РИА «Новости».

    «Сбитый истребитель и смерть Болотова повергли в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ», – подчеркнул Рогов.

    По словам Рогова, капитан Болотов участвовал в боевых действиях с февраля прошлого года и считался опытным и перспективным пилотом. Он отметил, что командование ВСУ имело на него большие планы. Как заявил Рогов, в условиях потери таких специалистов, как Болотов, Украина все чаще обращается за помощью к западным военным, особенно из стран Евросоюза, чтобы удержаться у власти.

    Ранее министерство обороны подтвердило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-27. Впоследствии 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    Украинский летчик-истребитель капитан Иван Болотов погиб во время боевого вылета, заявила 831-я бригада тактической авиации воздушных сил Украины.

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