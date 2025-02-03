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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    2 комментария
    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

    10 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

    20 комментариев
    3 февраля 2025, 16:32 • Новости дня

    В России расшифровывающих поведение животных ученых заменили искусственным интеллектом

    Пермские ученые внедрили ИИ для анализа поведения лабораторных животных

    В России расшифровывающих поведение животных ученых заменили искусственным интеллектом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пермские специалисты применили машинное обучение для анализа поведения лабораторных животных, создав оборудование и программное обеспечение, учитывающее временной контекст наблюдений, сообщили в Минобрнауки РФ.

    Пермские ученые из лаборатории экспериментальной фармакологии химического факультета и Центра искусственного интеллекта Физико-математического института ПГНИУ разработали новый подход к анализу поведения лабораторных животных. Использование машинного обучения позволило создать систему, которая благодаря нейронной сети может учитывать временной контекст поведения биологических объектов, анализируя их поведение в прошлом, настоящем и будущем, говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

    Один из руководителей исследования, заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии химического факультета ПГНИУ Александр Андреев, рассказал, что новый подход позволит более детально изучать изменения в поведении животных, вызванные длительными биологическими процессами, такими как старение или прогрессирование нейродегенеративных заболеваний. Это может помочь в разработке лекарств против таких болезней.

    Директор Физико-математического института ПГНИУ Марина Барулина отметила, что традиционные сверточные нейронные сети и визуальные трансформеры не предназначены для учета временного контекста, и обычно используют рекуррентные нейронные сети, требующие значительных ресурсов. Новая технология позволяет реализовать временной контекст на каждом кадре видеозаписи, что облегчает их использование как для систем ИИ, так и для людей-экспертов.

    Исследователи установили, что созданные цветовременные модели могут значительно облегчить расшифровку поведения животных, что до сих пор остается сферой, где преобладает человеческий интеллект. Описанные в научной работе методики способствуют передаче экспертных навыков нейросетям, поскольку эти же цветовременные структуры оказались удобными не только для искусственного интеллекта, но и для специалистов в данной области. Именно этот фактор и обеспечил успешное обучение систем ИИ.

    Исследование проводится в рамках более широкой инициативы по актиомике, в которую вовлечены не только Пермский университет, но и коммерческие организации и институты РАН. Эта инициатива направлена на сбор и анализ больших данных о поведении трансгенных лабораторных животных с целью разработки методов ранней диагностики и лечения моделей заболеваний центральной нервной системы, включая болезнь Альцгеймера.

    2 февраля 2025, 20:47 • Новости дня
    Минюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»

    WSJ: Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство турецкой АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласно информации The Wall Street Journal, Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, которые поступили из России на счета в банке JPMorgan и предназначались для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    Как сообщает ТАСС, Министерство юстиции США приняло решение о заморозке 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако, следующий платеж в 2 млрд долларов был заморожен Минюстом США.

    The Wall Street Journal сообщает, что Минюст США ранее рассматривал возможность конфискации этих средств, но администрация бывшего президента Джо Байдена решила ограничиться заморозкой, чтобы избежать ухудшения отношений с Турцией. Издание также отмечает, что часть замороженных средств могла быть направлена российским компаниям, у которых есть счета в Ziraat.

    АЭС «Аккую» является первым атомным проектом в Турции, реализуемым российской государственной корпорацией «Росатом». Проект включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1 200 МВт каждый. Первоначально планировалось, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году, согласно межправительственному соглашению, предусматривающему завершение строительства в течение семи лет после получения всех разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимает попытки повлиять на проект строительства Россией АЭС «Аккую» в Турции, о чем заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Между тем Турция ведет консультации с Росатомом по поводу увеличения электрогенерирующих мощностей через строительство новых АЭС, что подтвердил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщал президент Владимир Путин.

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    3 февраля 2025, 11:25 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Порошин назначен советником главы Минприроды

    Кавалер ордена Мужества Андрей Порошин получил должность советника министра природных ресурсов и экологии после успешного участия в президентской программе «Время героев».

    Кавалер ордена Мужестваучастник президентской программы «Время героев», был назначен советником министра природных ресурсов и экологии, сообщается на сайте времягероев.рф.

    «Я приобрел новые умения и навыки по различным направлениям. Программа является серьезной площадкой для развития личностных и профессиональных способностей и формирования качеств, необходимых для успешного выполнения задач в различных сферах», – заявил Порошин.

    Он также выразил уверенность в том, что на новой должности он будет применять свои знания для служения Родине и улучшения жизни граждан.

    Андрей Порошин родился в Красновишерске Пермского края и окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в 2013 году. За время военной службы он прошел путь от командира взвода до командира артиллерийского дивизиона. Кроме ордена Мужества он удостоен медалей Суворова и «За отвагу».

    Ранее в рамках программы «Время героев» уже прошло 20 назначений, включая такие ключевые фигуры, как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Руководитель программы Мария Костюк стала врио губернатора Еврейской автономной области.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 01:23 • Новости дня
    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио

    Панама объявила об отказе от участия в китайской инициативе «Один пояс – один путь» после визита главы Госдепа Рубио

    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио предупредил президента Панамы Хосе Рауля Мулино о намерении американского лидера Дональда Трампа изменить ситуацию с влиянием Китая на Панамский канал. Мулино после переговоров с Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

    Как рассказали в Госдепе, Рубио заявил Мулино, что Трамп считает «нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала» угрозой и нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.

    Рубио также подчеркнул, что в случае отсутствия немедленных изменений Соединенные Штаты готовы принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с Договором, передает РИА «Новости».

    Мулино заявил о решении своего правительства не продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

    «Я принял важное решение и сообщаю вам о нем», – заявил Мулино, выступая после встречи с главой госдепартамента. Он добавил: «Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года». Меморандум о взаимопонимании был подписан в 2017 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, на что Панама подала жалобу в ООН. Мулино отверг заявления Трампа о намерении США контролировать Панамский канал.

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    2 февраля 2025, 18:33 • Новости дня
    Захарова ответила Зеленскому анекдотом про маленькую моль

    Захарова ответила на слова Зеленского о переговорах шуткой о моли

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Владимира Зеленского о «страхе» президента России Владимира Путина перед прямыми переговорами, сравнив его слова с анекдотом о моли.

    Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с Украиной. Захарова в Telegram-канале вспомнила анекдот о маленькой моли, которая полетела по комнате.

    «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» – написала она.

    Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    3 февраля 2025, 02:23 • Новости дня
    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России

    Премьер Британии Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России

    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо работать над новыми санкциями против России, чтобы «сокрушить ее военную машину», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе.

    По словам Стармера, правительство Британии намерено вместе с Евросоюзом работать над сохранением санкционного давления на Россию, передает ТАСС.

    Целью для санкций, по его словам, должны быть «доходы от энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы» России. Он хочет «сокрушить военную машину» России.

    «Потому что в конечном итоге именно это вместе с нашей военной помощью (Украине) приблизит мир», – сказал Стармер.

    Кроме того, в Лондоне подчеркнули важность обсуждения вопросов безопасности и обороны на саммите. Канцелярия на Даунинг-стрит указала на интерес Лондона в усилении сотрудничества с ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

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    3 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Названо давящее на психику украинских солдат оружие

    Оператор БПЛА с позывным «Родос»: Дроны оказывают психологическое давление на ВСУ

    Названо давящее на психику украинских солдат оружие
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Дроны, используемые российскими военными, создают значительное психологическое давление на украинских солдат и повышают эффективность артиллерийских ударов, заявил оператор с позывным «Родос» из центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

    Оператор с позывным «Родос» объяснил, что на дистанции до 15-20 километров от линии боевых столкновений противник постоянно находится под страхом атаки, этот психологический эффект делает фронт еще более опасным для украинских солдат, передает «Лента.ру».

    По его словам, дроны улучшают работу артиллерии и минометов, уменьшая расход боеприпасов и повышая точность ударов. «Родос» отметил, что без «глаз» дронов атакующие группы подвергаются большему риску, ведь они могут заблудиться или не заметить укрепления врага.

    FPV-дроны способны поддерживать штурмовые группы, устраняя угрозы вроде пулеметов, автоматических гранатометов и противотанковых ракет. Они также могут выводить из строя коммуникационные системы врага, уничтожая камеры и антенны, что снижает общую управляемость украинскими войсками. Специалист признал, что сейчас дроны не только бьют по противнику, но и доставляют на передовую еду и медикаменты.

    «Родос» считает маловероятным полное вытеснение людей с поля боя. Он подчеркнул, что дроны могут сохранить жизнь солдата, но не заменить его полностью. Человеческое участие в боевых действиях остается незаменимым, отметил оператор дронов.

    Ранее дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму 300 млн долларов в зоне СВО, FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ, высаженных в лесополосе на Курском направлении.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

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    3 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»

    СВР сообщила о подготовке НАТО операции по дискредитации «просроченного Зеленского»

    СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»
    @ Carl Court/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО готовит операцию по дискредитации «просроченного» Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима, заявила Служба внешней разведки.

    В СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Целью данной операции является его устранение в рамках псевдодемократических выборов, которые могут пройти на Украине осенью, передает ТАСС.

    В СВР подчеркнули, что в планах НАТО обнародовать информацию о присвоении Зеленским и его командой более 1,5 млрд долларов из средств, предназначенных для закупки боеприпасов. Альянс считает, что время Зеленского истекло, и это понимание далось ценой жизни множества украинцев.

    «То, что время «просроченного» Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан»,  отметили в СВР.

    По поступающей информации, в НАТО задумываются о смене власти на Украине, исходя из невозможности ВСУ сдерживать натиск российской армии. С приходом Дональда Трампа к власти в США усиливается неопределенность по военной помощи Киеву, что также учитывается в планах НАТО, говорится в сообщении СВР.

    Служба разведки также заявила, что руководство НАТО намерено сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма и предполагает «заморозить» конфликт через диалог о его урегулировании, чтобы удержать свои позиции в регионе.

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что выделенные Вашингтоном средства для Киева были присвоены коррупционерами в США и на Украине.

    Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов.

    Между тем спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    3 февраля 2025, 00:46 • Новости дня
    Маск назвал USAID преступной организацией

    После обвинений Маском USAID соцсеть X удалила аккаунт организации

    Маск назвал USAID преступной организацией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) прекратил работу, аккаунт ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) недоступен, а владелец X Илон Маск заявил, что USAID «пора умереть».

    Маск заявил в X, что «USAID – это преступная организация» и «змеиное гнездо радикально-левых марксистов, ненавидящих Америку».

    Он обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия и считает, что USAID «пора умереть». «Знали ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налогов, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?» – заявил он.

    Сайт организации отключили 1 февраля без объяснения причин, передает РБК со ссылкой на CNN. Аккаунт USAID в X с почти 1 млн подписчиков тоже недоступен.

    Напомним, Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов. СМИ сообщали, что USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.

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    2 февраля 2025, 19:42 • Новости дня
    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

    Американист Дудаков предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы против Канады, Мексики и Китая, чтобы запугать торговых партнеров и затем вести переговоры с сильной позиции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп ввел пошлины на поставки товаров из Мексики, Канады и Китая.

    «Если Канаду, США и Мексику действительно ждет длительная торговая война, то последствия будут очень серьезными для всех этих стран. Они давно интегрированы в единое пространство свободной торговли, огромное количество компаний имеют свои предприятия на территории трех государств. По предварительным оценкам, США потеряют как минимум 200 млрд долларов», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, конечно, США ждет инфляционный шок на все, что импортируется из Канады, Мексики и Китая: овощи и фрукты, сельхозтовары, пиломатериалы, различные технические компоненты, например, для автопрома. Пока не совсем понятно, какой будет эффект на нефтяном рынке, потому что тарифы тут будут не 25%, а 10%, и вводятся они не сразу», – продолжил спикер.

    «Я вполне допускаю, что Трамп исполняет роль плохого полицейского, чтобы запугать торговых партнеров, и потом сесть за стол переговоров. Причем, речь идет не только об экономике, но и о других вопросах, включая миграцию и усиление совместной борьбы с наркотрафиком. Глава Белого дома усиливает позицию в преддверии этих дискуссий», – заметил собеседник.

    «Если Колумбию Трамп победил за 49 минут в тарифно-миграционной войне, то с Канадой и с Мексикой, а тем более с Китаем и Евросоюзом, придется повозиться. Пока главное и гарантированное последствие – коллапс Североамериканской зоны свободной торговли. Просто американский лидер рассчитывает, что США переживут эту войну с меньшими потерями», – резюмировал аналитик.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах на поставки из Мексики, Канады и Китая целого ряда товаров повседневного спроса от авокадо до кроссовок и автомобилей, сообщает CNN.

    «Тарифы введены из-за серьезной угрозы нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил. Нам нужно защищать американцев, и мой долг как президента – обеспечить безопасность всех», – сказал глава Белого дома.

    Несколько часов спустя президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что введет взаимные пошлины, а премьер Канады Джастин Трюдо объявил о «далеко идущем» ответе Вашингтону. По словам Трюдо, под канадские тарифы подпадут американский алкоголь, продукты, одежда, обувь, бытовая техника, мебель, такие материалы, как пиломатериалы, и «многое другое».

    Министерство торговли Китая пообещало подать жалобу во Всемирную торговую организацию и «принять соответствующие контрмеры». В Пекине заявили, что тарифы «неконструктивны» и только «подорвут» работу обеих стран по борьбе с распространением наркотиков.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему предыдущая тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам.

    Коментарии (7)
    3 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Концерн «Калашников» анонсировал новый ЗРК «Крона-Э»
    Концерн «Калашников» анонсировал новый ЗРК «Крона-Э»
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» разработки концерна «Калашников» планируется представить на международной выставке IDEX 2025, которая пройдет в Абу-Даби, сообщили в российской компании.

    Выставка вооружения IDEX 2025 пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля, сообщила компания в своем Telegram-канале.

    «Крона-Э» предназначен для защиты от воздушных атак важных государственных объектов, городских инфраструктур, а также специальных грузов в местах их складирования. Основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса.

    Комплекс включает средства обнаружения, управления и автоматизированные мобильные боевые машины или стационарные боевые модули, объединенные в единую систему. В качестве средств поражения используются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333. Это позволяет эффективно защищать стратегические объекты и сооружения на коммуникациях от воздушных угроз.

    Представители концерна «Калашников» отмечают, что «Крона-Э» отличается высокой степенью автоматизации и возможностью быстрого развертывания.

    Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» достиг рекордной выручки по экспортным контрактам на стрелковое оружие за 2024 год.

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    3 февраля 2025, 11:33 • Новости дня
    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

    Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В результате взрыва погиб его охранник. Саркисян был срочно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

    По информации столичного департамента здравоохранения, пострадали четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в многопрофильные стационары, где им оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят диагностику, передает ТАСС.

    Армен Саркисян является создателем батальона специального назначения «Арбат», который действует в составе интербригады «Пятнашка». Этот батальон специализируется на штурмовых операциях и выполняет задачи в различных точках, не имея постоянных позиций на передовой.

    Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались.

    Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.

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    3 февраля 2025, 13:27 • Новости дня
    В ЦБ рассказали о тысячах жалоб на банки по вкладам
    В ЦБ рассказали о тысячах жалоб на банки по вкладам
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.

    Регулятор в прошлом году зарегистрировал более 2 тыс. жалоб от граждан на работу банков в отношении вкладов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Центробанка.

    Более четверти из всех жалоб (554) касались несогласия с начисленными процентами.

    Оставшаяся часть жалоб была связана с ненадлежащим информированием клиентов о условиях вкладов.

    Указывается, что в 2023 году в ЦБ было в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как банки озолотились благодаря высокой процентной ставке.

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    3 февраля 2025, 09:33 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине

    Советник Зеленского Литвин назвал провальным план Трампа по Украине

    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    План США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами, Киев недоволен подходом партнеров, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

    План администрации США по урегулированию конфликта на Украине вызвал резкую критику в офисе президента Украины, передает РИА «Новости».

    «Если его (спецпосланника США по Украине Кита Келлога. – прим. ВЗГЛЯД) план – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план», – заявил Литвин, передает Reuters.

    Он уточнил, что Украина предпочла бы видеть более глубокий подход со стороны своих ключевых партнеров.

    Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    3 февраля 2025, 10:19 • Новости дня
    Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» унес жизнь человека
    Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» унес жизнь человека
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел хлопок, в результате которого один человек погиб, повреждены остекление и гипсокартонный потолок.

    В московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел инцидент, сообщает ТАСС. В холле первого этажа здания раздался хлопок, который привел к разрушению остекления и гипсокартонного потолка.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Пожара после хлопка не последовало, что позволило избежать более значительных разрушений и жертв.

    В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств инцидента. На месте работают специалисты, чтобы оценить ущерб и определить потенциальные угрозы для жильцов комплекса.

    Как сообщает Lenta.Ru, в ЖК могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ).

    «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что устройство или граната были заложены под потолком. По данным канала, сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позднее стало известно, что пострадали пять человек, включая консьержа и жильцов.


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    3 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Стало известно, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер

    Правоохранительные органы заявили, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер или сотрудник коммунальных служб

    Стало известно, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы мог принести курьер или сотрудник коммунальных служб, сообщили в правоохранительных органах.

    Оперативные службы заявили, что взрывное устройство в жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы было пронесено курьером или человеком, выдающим себя за сотрудника коммунальных служб, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, покушение на Саркисяна было тщательно спланировано и носит заказной характер. Следователи в настоящее время занимаются установлением заказчиков преступления.

    Напомним, в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще четверо получили ранения, а также повреждены остекление и гипсокартонный потолок.

    Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, являющийся создателем батальона «Арбат», получил тяжелые ранения в результате этого взрыва.

    Оперативные службы подтвердили, что в жилом комплексе могло сработать самодельное взрывное устройство, и по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

    Сообщалось, что целью взрыва было покушение на убийство.

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