Очевидцы сообщили о выносе черных мешков из Дома профсоюзов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Игнатьева рассказала, что после трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году из здания выносили черные мешки, передает РИА «Новости». Она заявила: «Рассказывают жители Таирово, где у нас кладбище находится и крематорий, что всю ночь работал крематорий. Потом парень с крыши видел, как выносили черные кульки. Формы неправильной, скажем так. То есть, если технику, то там видно, что форма правильная, квадратная, прямоугольная. А тут какая-то неправильная форма была того, что было в кульках».

По словам Игнатьевой, очевидцы предполагают, что вещей из здания в ту ночь не выносили, и содержимое мешков, вероятно, представляло собой части тел. Она также отметила, что в здании Дома профсоюзов был подземный ход, о котором знали немногие.

Напомним, трагедия произошла 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине, когда сторонники «евромайдана» и националисты напали на пророссийски настроенных противников новой власти. После разгона палаточного лагеря «антимайдана» на Куликовом поле участники укрылись в Доме профсоюзов, который был затем подожжен. По официальным данным, в результате событий погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

