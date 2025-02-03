С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
В России ввели штрафы за продажу детям опасных газосодержащих товаров
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям товаров со сжиженным газом
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, включая зажигалки и баллончики для их заправки.
Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные наказания за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. К таким товарам относятся зажигалки и баллончики для их заправки.
Новый закон расширяет перечень правонарушений, описанных в статье 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее под действие этой статьи подпадала только продажа детям табачных изделий и устройств для их употребления, таких как кальяны и вейпы. Теперь наказания будут применяться к продажам несовершеннолетним любых опасных газосодержащих товаров.
Штрафы за нарушение закона варьируются в зависимости от статуса нарушителя. Для физических лиц предусмотрены штрафы от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 1,5 до 2 млн рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.