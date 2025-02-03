Названа причина пожара в павильоне ВДНХ в Москве

Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание

Tекст: Вера Басилая

Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание во время плановых работ в экспозиции. Все системы безопасности сработали штатно, что позволило избежать серьезных последствий, передает ТАСС.

Согласно информации оперативных служб, пожар был полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, 14 человек, находившихся в здании, самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Павильон № 59 «Зерно», где произошло происшествие, с 9 января по 22 февраля будет закрыт для обновления экспозиции. В пресс-службе столичного ГУ МЧС подтвердили информацию о ликвидации пожара и отсутствии пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Москве на ВДНХ вспыхнул пожар в павильоне № 58, где располагается музей славянской письменности «Слово».