С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Названа причина пожара в павильоне ВДНХ в Москве
Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание
В Москве на ВДНХ в павильоне № 59, где находится Музей героизма, произошло возгорание из-за короткого замыкания, оно было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.
Причиной пожара в павильоне ВДНХ стало короткое замыкание во время плановых работ в экспозиции. Все системы безопасности сработали штатно, что позволило избежать серьезных последствий, передает ТАСС.
Согласно информации оперативных служб, пожар был полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, 14 человек, находившихся в здании, самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.
Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Павильон № 59 «Зерно», где произошло происшествие, с 9 января по 22 февраля будет закрыт для обновления экспозиции. В пресс-службе столичного ГУ МЧС подтвердили информацию о ликвидации пожара и отсутствии пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Москве на ВДНХ вспыхнул пожар в павильоне № 58, где располагается музей славянской письменности «Слово».