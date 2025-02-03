Песков подчеркнул важность идеи США о выборах на Украине для легитимизации власти

Tекст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул значимость идеи, предложенной спецпосланником президента США Китом Келлогом, о необходимости скорого проведения выборов на Украине. Несмотря на то, что данная инициатива может не нравиться президенту Украины Владимиру Зеленскому, Песков отметил ее важность для легитимизации власти в стране, передает ТАСС.

«Безусловно, мы видели эти заявления. И того, и другого. Вы знаете юридические реалии киевского режима. Де-юре полномочия президента Зеленского закончены. И де-юре ситуация такова, о чем уже неоднократно – достаточно подробно – говорил президент [России Владимир] Путин», – напомнил он.

Песков добавил, что никто не может оспорить очевидную юридическую реальность на Украине. По его словам, идея проведения выборов на Украине важна с точки зрения легитимизации руководства страны. Это необходимо также для юридической фиксации возможных договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на начало переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта с участием Москвы, Брюсселя, Вашингтона и Киева.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

Также Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.