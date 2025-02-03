С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Песков подчеркнул важность идеи США о выборах на Украине
Песков подчеркнул важность идеи США о выборах на Украине для легитимизации власти
Кремль считает важной инициативу спецпосланника США Кита Келлога о проведении выборов на Украине, несмотря на нежелание президента Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил юридическую значимость этого вопроса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул значимость идеи, предложенной спецпосланником президента США Китом Келлогом, о необходимости скорого проведения выборов на Украине. Несмотря на то, что данная инициатива может не нравиться президенту Украины Владимиру Зеленскому, Песков отметил ее важность для легитимизации власти в стране, передает ТАСС.
«Безусловно, мы видели эти заявления. И того, и другого. Вы знаете юридические реалии киевского режима. Де-юре полномочия президента Зеленского закончены. И де-юре ситуация такова, о чем уже неоднократно – достаточно подробно – говорил президент [России Владимир] Путин», – напомнил он.
Песков добавил, что никто не может оспорить очевидную юридическую реальность на Украине. По его словам, идея проведения выборов на Украине важна с точки зрения легитимизации руководства страны. Это необходимо также для юридической фиксации возможных договоренностей по урегулированию конфликта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на начало переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта с участием Москвы, Брюсселя, Вашингтона и Киева.
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.
Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.
Также Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.