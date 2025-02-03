Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.18 комментариев
Рэпера Diddy вывезли ночью из изолятора в больницу в Нью-Йорке
Рэпера Diddy ночью в четверг отвезли из изолятора в больницу для МРТ из-за боли в колене
Американский рэпер Шон Комбс, известный как Diddy, был доставлен из федерального изолятора в больницу в Нью-Йорке ночью в четверг для проведения МРТ после жалоб на боль в колене, пишет New York Post.
Боли в колене беспокоят рэпера с тех пор, как он участвовал в Нью-Йоркском марафоне. «Шон Diddy Комбс был доставлен в больницу из федерального изолятора в Бруклине под покровом ночи на прошлой неделе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения New York Post.
В больнице он не задержался и был вновь возвращен под стражу. Портал Page Six добавил, что обследование состоялось поздно ночью, чтобы избежать лишнего внимания со стороны других заключенных и сотрудников изолятора. Источник в правоохранительных органах сообщил New York Post, что их предупредили о случившемся на случай утечки информации и возможного возникновения хаоса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, против Diddy выдвинуты обвинения в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах, побоях и противозаконном лишении свободы. Преступления, как утверждается, были совершены в разное время и в разных городах на скандально знаменитых вечеринках музыканта.
В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy находится под стражей в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.