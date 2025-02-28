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В Москве задержали подозреваемых в похищении людей
В столице задержали семь человек, подозреваемых в похищении людей и вымогательстве, преступления совершались с ноября 2023 года по январь прошлого года, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Правоохранители задержали пятерых мужчин и двух женщин, подозреваемых в создании и участии в криминальной группе, действовавшей с ноября 2023 года по январь прошлого года, указала Волк в своем Telegram-канале.
В состав группы входили двое приезжих, организовавших ее деятельность.
Следственный комитет в своем Telegram-канале уточнил, что им инкриминируются преступления, такие как грабеж, разбой, вымогательство, похищение человека, создание и участие в устойчивой вооруженной группе, незаконное хранение и ношение оружия.
Группа действовала с целью нападения на граждан и организации. Проводится детальное расследование с целью установления всех обстоятельств дела и возможных дополнительных участников группы.
Ранее ФСБ задержала членов организованной преступной группировки в Ростовской области, их подозревают в похищении военнослужащих, участвовавших в СВО, и вымогательстве у них более 3 млн рублей.