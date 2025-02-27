Греф увидел конкурентов для Сбербанка только на Марсе

Греф заявил об отсутствии конкурентов для Сбербанка в технологическом развитии

Tекст: Ольга Иванова

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе конференц-колла с аналитиками и инвесторами заявил о том, что банк не видит для себя конкурентов в технологическом развитии на Земле, передает РИА «Новости». По мнению Грефа, единственными возможными конкурентами могли бы стать марсиане, если их привезет на нашу планету Илон Маск.

В ответ на вопрос о рисках для Сбербанка в случае появления в России игроков с международными технологиями, Греф отметил, что банк готов к таким вызовам и не видит угрозы для своей доли рынка. «Я не вижу среди банковских конкурентов на российском рынке», – подчеркнул он.

Греф также добавил, что приветствует увеличение конкуренции и уважает сильных конкурентов среди российских банков. Он подчеркнул, что Сбербанк учится у других и не считает это зазорным, поскольку лучший опыт нужно перенимать.

Ранее Греф выразил благодарность компании Apple за введенные санкции, которые, по его мнению, способствовали развитию отечественных технологий, таких как «оплата улыбкой» без использования NFC.