Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.6 комментариев
«Единая Россия» и Трудовая партия Северной Кореи подписали протокол о сотрудничестве
На встрече в Москве «Единая Россия» и Трудовая партия Кореи подписали протокол о новом этапе в межпартийном сотрудничестве, уделив внимание вопросам исторической памяти и совместной реакции на международные вызовы.
На сайте «Единой России» указано, что на площадке Центрального исполкома «Единой России» состоялись межпартийные консультации с Трудовой партией Кореи (КНДР), в ходе которых был подписан протокол о расширении и углублении сотрудничества.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что документ станет началом нового этапа межпартийного диалога и придаст практическое наполнение совместной работе.
Якушев отметил важность сохранения исторической памяти, подчеркнув, что этот год является особенным в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и освобождением Кореи от японских милитаристов.
«Единая Россия» планирует международный симпозиум на тему «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН» и пригласила Трудовую партию Кореи принять участие.
Также Якушев выделил значимость взаимодействия на уровне молодежных организаций и развития приграничного сотрудничества, предлагая задействовать региональное отделение в Приморском крае.
«Молодая Гвардия Единой России» поддерживает диалог с Социалистическим союзом патриотической молодежи, и в апреле планируется визит делегации в Пхеньян.
Россия и КНДР обсудили совместные действия в ответ на деструктивные шаги США. Якушев предложил подписать совместное заявление против односторонних ограничительных мер, оценив это как подтверждение общественного консенсуса.
«Единая Россия» также инициировала создание антинеоколониального движения «За свободу наций!», и Якушев уверен в продолжении сотрудничества.