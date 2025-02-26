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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    13 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке.

    0 комментариев
    26 февраля 2025, 11:07 • Новости дня

    «Единая Россия» и Трудовая партия Северной Кореи подписали протокол о сотрудничестве

    Tекст: Александра Юдина

    На встрече в Москве «Единая Россия» и Трудовая партия Кореи подписали протокол о новом этапе в межпартийном сотрудничестве, уделив внимание вопросам исторической памяти и совместной реакции на международные вызовы.

    На сайте «Единой России» указано, что на площадке Центрального исполкома «Единой России» состоялись межпартийные консультации с Трудовой партией Кореи (КНДР), в ходе которых был подписан протокол о расширении и углублении сотрудничества.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что документ станет началом нового этапа межпартийного диалога и придаст практическое наполнение совместной работе.

    Якушев отметил важность сохранения исторической памяти, подчеркнув, что этот год является особенным в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и освобождением Кореи от японских милитаристов.

    «Единая Россия» планирует международный симпозиум на тему «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН» и пригласила Трудовую партию Кореи принять участие.

    Также Якушев выделил значимость взаимодействия на уровне молодежных организаций и развития приграничного сотрудничества, предлагая задействовать региональное отделение в Приморском крае.

    «Молодая Гвардия Единой России» поддерживает диалог с Социалистическим союзом патриотической молодежи, и в апреле планируется визит делегации в Пхеньян.

    Россия и КНДР обсудили совместные действия в ответ на деструктивные шаги США. Якушев предложил подписать совместное заявление против односторонних ограничительных мер, оценив это как подтверждение общественного консенсуса.

    «Единая Россия» также инициировала создание антинеоколониального движения «За свободу наций!», и Якушев уверен в продолжении сотрудничества.

    25 февраля 2025, 16:04 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей
    «АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французской компании Renault в случае возвращения в Россию придется возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд рублей, которые были вложены в развитие «АвтоВАЗа» после ее ухода в 2022 году, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

    Соколов отметил, что бывший акционер ежегодно направлял на обновление мощностей компании около 20-22 млрд рублей, однако после его ухода инвестиции выросли: в 2023 году они составили более 27,5 млрд рублей, а в 2024 году приблизились к 40 млрд рублей, передает ТАСС.

    По словам Соколова, в 2025 году объем инвестиций достигнет минимум 45 млрд рублей, что значительно превосходит среднегодовые вложения Renault в начале 2020-х годов. «Эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом, цена входа не будет равна цене выхода за 1 рубль», – подчеркнул Соколов.

    Renault ушла из России в 2022 году, передав все активы в госсобственность. Акции завода «Рено Россия» были переданы городу Москве, а доля Renault в «АвтоВАЗе» – институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в успешном возвращении компании Renault на российский рынок, комментируя заявление исполнительного директора Renault Луки де Мео о возможности возвращения.

    Газета ВЗГЛЯД писала об условиях для возвращения западных автопроизводителей в Россию.

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    25 февраля 2025, 17:57 • Новости дня
    ФСБ задержала за финансирование ВСУ уезжавшего в Грузию релоканта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали местного жителя, который, по версии следствия, спонсировал Вооруженные силы Украины, находясь в Грузии.

    В пресс-службе УФСБ сообщили, что фигурант осуществлял переводы денежных средств гражданину Украины, заочно осужденному в России и взаимодействующему с командирами украинских воинских формирований, передает ТАСС.

    Согласно данным следствия, переводы средств происходили с февраля по август 2023 года. В ведомстве уточнили, что задержанный находился в релокации в Грузии во время совершения преступления.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Для него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее Забайкальский краевой суд приговорил жителя Читы к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену и антироссийскую пропаганду через Telegram.

    До этого Мурманский областной суд приговорил 25-летнего Артема Константинова к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену после установления им контакта с украинским вооруженным формированием для участия в боевых действиях против ВС РФ.

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    25 февраля 2025, 19:51 • Видео
    Теперь Зеленского унижает даже Рада

    Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    25 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе
    Появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено нападение на генконсульство России в Марселе.

    Видеозапись с нападением на генконсульство России в Марселе оказалась в распоряжении телеканала «Звезда». На ролике запечатлено, как неизвестный перебросил бутылки со взрывчатым веществом через забор, после чего быстро скрылся. Спустя несколько секунд территорию консульства окутало дымом.

    Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы.

    СК возбудил уголовное дело  из-за нападения на российское консульство во французском городе Марселе.

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    26 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Российская песня «Сигма-бой» сорвала проукраинский митинг в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Проукраинский митинг в южноафриканском Дурбане не состоялся из-за группы местных жителей, исполнивших российский хит «Сигма-бой» под российскими флагами, сообщает радио SABC.

    Проукраинский митинг, планировавшийся в Дурбане, крупнейшем городе провинции Квазулу-Наталь, был сорван, передает ТАСС.

    Участники митинга были дезориентированы, когда к ним подошла толпа местных жителей с российскими флагами, исполнявшая песню «Сигма-бой».

    Полиция вмешалась, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между группами.

    Провинция Квазулу-Наталь является политической опорой партии «Умконто ве сизве», основанной бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Партия активно поддерживает политику России и занимает одну из ведущих позиций среди политических сил страны.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма-бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма-бой», назвав их клинической русофобией.

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    26 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии

    Екатерину Барабаш задержали в Москве за распространение фейков о российской армии

    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии
    @ Екатерина Барабаш

    Tекст: Денис Тельманов

    Екатерина Барабаш была задержана в Москве по обвинению в распространении фейковой информации о российской армии, что подтвердил ее сын Юрий Барабаш, ссылаясь на адвоката.

    Как передает РИА «Новости», в Москве была задержана кинокритик Екатерина Барабаш. Причиной задержания стало распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. О задержании сообщил сын кинокритика Юрий Барабаш, который сослался на слова адвоката.

    «По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», – написал Юрий Барабаш на своей странице в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову, а также признало иноагентами журналиста Илью Азара, блогера Рустема Адагамова, комика и бывшего резидента Comedy Club Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.

    Таганский суд Москвы постановил оштрафовать политика Леонида Гозмана, также признанного иноагентом, на 45 тыс. рублей за публикации в сети без указания его статуса как иноагента.

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    25 февраля 2025, 21:51 • Новости дня
    Правительство России утвердило оргкомитет «Интервидения»

    В оргкомитет «Интервидения» вошли Любимова, Эрнст и Швыдкой

    Правительство России утвердило оргкомитет «Интервидения»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России утвердило состав организационного комитета международного музыкального конкурса «Интервидение».

    В него вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА «Новости».

    Организационно-техническую поддержку обеспечит МИД России. В состав оргкомитета также включены глава Росмолодежи Григорий Гуров, замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    В начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение».

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    25 февраля 2025, 18:38 • Новости дня
    Лавров передал президенту Ирана «огромный привет» от Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал привет от президента РФ Владимира Путина иранскому лидеру Масуду Пезешкиану.

    На встрече между Лавровым и Пезешкианом глава МИД РФ передал теплый привет от российского президента. «Вам огромный привет от президента Путина», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Президент Ирана в ответ попросил Лаврова передать ответный привет Путину, что было принято с улыбкой. В ходе беседы Лавров также упомянул о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подчеркнув, что Россия и Иран начали выполнение его условий. «Он сказал, чтобы договор, который вы с ним подписали, мы с Аббасом полностью выполнили. И мы начали выполнять сегодня», – добавил Лавров.

    Во вторник Лавров встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране в рамках рабочего визита.

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт. Ранее он сообщил, что уведомил Тегеран о проведенных контактах с США по вопросам Украины.

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    25 февраля 2025, 17:17 • Новости дня
    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах

    Дипломат Долгов: Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с США

    Дипломат объяснил выгоду России от совместных с иностранцами проектов в новых регионах
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин посылает Штатам четкое сообщение: с Россией лучше сотрудничать, чем враждовать. При этом безусловным приоритетом главы государства остается наращивание промышленного и технологического потенциала страны, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против сотрудничества с Вашингтонов в сфере редкоземельных металлов.

    «Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству со всеми странами. Штаты в этом плане не исключение. Мы давно говорили о важности диалога между великими державами, но от контактов долгое время отказывался именно Вашингтон. Сегодня же окно возможностей для возобновления диалога приоткрылось», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    Собеседник добавил: президент объективно оценивает мотивы и цели администрации Дональда Трампа. «Американский лидер ориентирован на отстаивание интересов США, он прагматичен. Если Белый дом продолжит придерживаться этого курса, между Москвой и Вашингтоном могут установиться неплохие контакты, в рамках которых будут обсуждаться не только политические, но и экономические вопросы», – считает дипломат.

    «Поэтому не стоит удивляться приглашению США к сотрудничеству в сфере полезных ископаемых. Нет ничего плохого в том, что Штаты примут участие в инвестиционных проектах на территории новых регионов России. В целом, это выгодная инициатива: наша страна получит возможность улучшить экономику южных территорий, а также нарастить промышленный потенциал государства», – говорит он.

    «Видно, что Владимир Путин подходит к данному вопросу очень прагматично. Сотрудничество в ресурсной сфере будет вестись с опорой на национальные интересы страны. Россия не потерпит пренебрежительного отношения к себе. Нас интересуют лишь те проекты, которые будут полезны обеим сторонам», – рассуждает собеседник.

    «Данный формат отношений разительно отличается от диалога Вашингтона и Киева, который мы наблюдали последние три года. Трамп понимает людей, которые отстаивают интересы своей страны. Зеленский же работает на свой карман. Этот человек лишен совести и принципов. Серьезные политики не хотят сотрудничать с ним», – указал Долгов.

    «Вместе с тем, Путин подтвердил: Москва не желает уничтожить украинское государство. Речь идет о купировании угроз, которые исходят от нынешнего антинародного руководства Киева. Нет сомнений, что мы решим все свои задачи, заявленные президентом в рамках СВО», – заключил эксперт.

    В понедельник Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает возможности привлечения иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе и США.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

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    25 февраля 2025, 16:45 • Новости дня
    В Ставрополе арестовали хозяйку загрызших девочку собак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Ставрополе принял решение заключить под стражу на два месяца женщину, чьи собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку.

    Октябрьский районный суд города Ставрополя заключил под стражу хозяйку собак, причастных к трагической гибели девятилетней девочки, передает ТАСС. Мера пресечения избрана на два месяца, до 23 апреля 2025 года.

    Собаки, принадлежавшие женщине, содержались вне вольеров и находились на свободном выгуле. Следственное управление СК России заявило, что хозяйка собак знала о потенциальной опасности своих животных, но не предприняла необходимых мер для обеспечения безопасности людей, находящихся рядом с ее домовладением. Несмотря на вынесенное решение, мера пресечения в отношении женщины еще не вступила в законную силу.

    Напомним, стая собак в Ставрополе напала на девятилетнюю девочку, от полученных ранений она умерла, а хозяйку животных задержали.

    В октябре в Якутии 12-летняя девочка скончалась от травм, полученных при нападении стаи собак в поселке Чульман.

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    25 февраля 2025, 14:31 • Новости дня
    Захарова указала на «удачное совпадение» долга Украины и суммы на восстановление

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на заявление о потребности Украины в 524 млрд долларов для восстановления в течение десяти лет.

    Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о необходимости 524 млрд долларов на восстановление Украины в ближайшее десятилетие.

    В своем Telegram-канале она иронично отметила: «Столько же, сколько уже должны – удачное совпадение. Перекредитовывают наворованное?».

    Напомним, Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины ранее оценили затраты на восстановление экономики Украины после трех лет конфликта с Россией в 524 млрд долларов.

    Ранее Украина выразила несогласие с требованием США о создании фонда на 500 млрд долларов в рамках возмещения трат. Киев считает, что сумма должна быть около 90 млрд долларов, и требует гарантий будущей помощи.

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    25 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков прокомментировал извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил оперативную реакцию президента Сербии Александра Вучича на случайное принятие антироссийской резолюции в ООН, заявив, что Россия понимает это как техническую ошибку.

    Песков подчеркнул, что Москва восприняла это происшествие как техническую ошибку, которая может случиться, передает ТАСС.

    Он добавил, что такие технические ошибки иногда происходят и что оперативная реакция главы Сербии на сложившуюся ситуацию импонирует России.

    Кремль отметил, что подобные действия со стороны сербского лидера укрепляют взаимоотношения между двумя странами и демонстрируют его стремление к поддержанию дружеских связей с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    После этого президент Сербии Александр Вучич извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по конфликту на Украине. Глава республики пояснил, что Сербия «совершила ошибку», а он сам «был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Спикер МИД России Мария Захарова на сербском языке прокомментировала голосование Сербии в ООН.

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    25 февраля 2025, 17:07 • Новости дня
    Иран решил продолжить консультации с Россией и КНР по ядерной программе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран намерен и дальше сотрудничать с Россией и Китаем по вопросу своей ядерной программы, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    «Мы обговорили тему ядерной программы Ирана. Наши специалисты находятся в прямом контакте, и мы будем их продолжать. Мы продолжим координироваться с нашими российскими и китайскими партнерами по ядерному вопросу», – подчеркнул Арагчи, передает ТАСС.

    Между тем Лавров также отметил важность использования дипломатических ресурсов для разрешения кризиса вокруг иранской ядерной сделки. По его словам, дипломатия остается актуальной, и ее нужно задействовать максимально эффективно, без применения угроз и силовых решений, пишет РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что Россия и Иран настроены на продолжение поиска решений для выхода из ситуации, созданной западными странами. Он выразил уверенность в том, что есть потенциал для дипломатического урегулирования иранского ядерного вопроса, который следует использовать в полном объеме.

    Напомним, во вторник Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт.

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в январе подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества. Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана.

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    25 февраля 2025, 14:59 • Новости дня
    Госдума приняла закон об использовании автомобилей граждан во время КТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который разрешает использование личного транспорта граждан и организаций для борьбы с терроризмом.

    Внесенный в октябре прошлого года документ был принят сразу во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.

    Изменения касаются статьи закона «О противодействии терроризму», которая регулирует правовой режим контртеррористических операций. Ранее на территориях с режимом КТО можно было задействовать лишь транспорт организаций независимо от форм собственности и физлиц в случаях срочной необходимости. Теперь в рамках КТО транспорт может использоваться для всех мероприятий по борьбе с терроризмом.

    Согласно новому закону, транспортные средства могут быть использованы как для доставки лиц, нуждающихся в медицинской помощи, так и для преследования подозреваемых в совершении терактов, если промедление может угрожать жизни и здоровью людей.

    Напомним, в правительство дало положительное заключение на законопроект, который позволяет использовать транспортные средства граждан для борьбы с терроризмом в условиях контртеррористической операции.

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    25 февраля 2025, 21:20 • Новости дня
    Лавров прибыл с визитом в Доху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл с официальным визитом в Катар.

    Самолет российского дипломата успешно приземлился в аэропорту столицы Катара Дохе, передает ТАСС.

    Ранее Лавров посетил Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт. Министр встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране в рамках рабочего визита и передал ему «огромный привет» от президента России Владимира Путина.

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    25 февраля 2025, 19:17 • Новости дня
    Посол назвал курс ФРГ на поражение России несостоятельным

    Посол Нечаев назвал курс ФРГ на поражение России несостоятельным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что прежний курс ФРГ, нацеленный на стратегическое поражение России, оказался несостоятельным.

    По его словам, ставки на изоляцию, санкции и конфронтацию не принесли ожидаемого результата и нанесли значительный ущерб немецкой экономике, передает РИА «Новости».

    Нечаев подчеркнул, что российское посольство готово взаимодействовать с новым правительством Германии и будет оценивать его по конкретным действиям, а не по предвыборной риторике. Посол выразил надежду на сотрудничество, основанное на равноправии и взаимном уважении.

    Он также добавил, что Россия всегда стремилась к конструктивному взаимодействию, которое должно строиться на взаимовыгодных условиях.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг, а «Альтернатива для Германии» заняла второе место.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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