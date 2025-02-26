«Единая Россия» и Трудовая партия Северной Кореи подписали протокол о сотрудничестве

Tекст: Александра Юдина

На сайте «Единой России» указано, что на площадке Центрального исполкома «Единой России» состоялись межпартийные консультации с Трудовой партией Кореи (КНДР), в ходе которых был подписан протокол о расширении и углублении сотрудничества.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что документ станет началом нового этапа межпартийного диалога и придаст практическое наполнение совместной работе.

Якушев отметил важность сохранения исторической памяти, подчеркнув, что этот год является особенным в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и освобождением Кореи от японских милитаристов.

«Единая Россия» планирует международный симпозиум на тему «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН» и пригласила Трудовую партию Кореи принять участие.

Также Якушев выделил значимость взаимодействия на уровне молодежных организаций и развития приграничного сотрудничества, предлагая задействовать региональное отделение в Приморском крае.

«Молодая Гвардия Единой России» поддерживает диалог с Социалистическим союзом патриотической молодежи, и в апреле планируется визит делегации в Пхеньян.

Россия и КНДР обсудили совместные действия в ответ на деструктивные шаги США. Якушев предложил подписать совместное заявление против односторонних ограничительных мер, оценив это как подтверждение общественного консенсуса.

«Единая Россия» также инициировала создание антинеоколониального движения «За свободу наций!», и Якушев уверен в продолжении сотрудничества.