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Поиски лыжника в горах Сочи приостановили из-за лавин
Спасатели остановили поиски лыжника из-за лавинной опасности в горах Сочи
Спасатели временно прекратили поисковые работы пропавшего лыжника в Сочи из-за высокой лавинной опасности и неконтролируемого схода снежных масс.
Спасатели приостановили поисковые работы лыжника, пропавшего в горах Сочи, передает ТАСС.
Причиной стало сообщение о высокой лавинной опасности и продолжающемся неконтролируемом сходе снежных масс в этом районе. По информации Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, в связи с этими обстоятельствами работы в месте схода лавины, где лыжник исчез, были временно прекращены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на южном склоне хребта Аибга в Сочи исчез турист, который находился в компании с двумя другими отдыхающими. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что исчезнувший фрирайдер попал прямо под снежную массу в результате схода лавины.