Испания решила выделить Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро

Tекст: Дарья Григоренко

«Я только что объявил в Киеве, что Испания направит украинскому народу новый пакет военной помощи на сумму 1 млрд евро» – написал он в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

Санчес отметил, что Украине необходимо добиться справедливого и прочного мира, и подчеркнул, что дипломатические усилия следует подкреплять большей силой и единством. Он также добавил, что Испания продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за мир и стабильность.

В декабре премьер Испании Педро Санчес сообщил, что испанские власти не планируют отправлять военных на Украину, несмотря на соглашение о безопасности, заключенное несколько месяцев назад. Ранее испанское военное ведомство сообщало, что на территории страны прошли обучение более 6 тыс. солдат ВСУ.