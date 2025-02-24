Лавров заявил, что Зеленский меняет позицию по Украине чаще, чем зеленые майки

Tекст: Вера Басилая

Лавров, комментируя позицию Зеленского по урегулированию конфликта, заявил, что она меняется «чаще, чем зеленые майки», передает ТАСС.

По его словам, позиция России остается последовательной и неизменной, в отличие от украинской стороны.

Также глава МИД России отметил, что позиция европейских стран часто меняется в зависимости от политических идей, что делает ее трудно понимаемой.

На этом фоне, по мнению Лаврова, выделяется последовательная позиция Соединенных Штатов, которая не требует немедленного прекращения боевых действий, а настаивает на стратегическом поражении России.

Лавров напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле была достигнута договоренность на основе предложений Украины, но Запад в лице тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона запретил подписывать документ. Британская сторона настояла на продолжении военных действий Украины для ослабления России. В этом контексте Лавров отметил, что Россия больше не примет решения, навязанные извне, без учета своих интересов.

Ранее Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики президента США украинского лидера, а также отметил последовательность позиции США по Украине, в отличие от изменчивой позиции европейских стран.