Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Лавров: Зеленский меняет позицию по Украине чаще, чем зеленые майки
Лавров заявил, что Зеленский меняет позицию по Украине чаще, чем зеленые майки
Владимир Зеленский меняет позицию по Украине «чаще, чем зеленые майки», в отличие от России, которая свои позиции по урегулированию конфликта не меняла, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров, комментируя позицию Зеленского по урегулированию конфликта, заявил, что она меняется «чаще, чем зеленые майки», передает ТАСС.
По его словам, позиция России остается последовательной и неизменной, в отличие от украинской стороны.
Также глава МИД России отметил, что позиция европейских стран часто меняется в зависимости от политических идей, что делает ее трудно понимаемой.
На этом фоне, по мнению Лаврова, выделяется последовательная позиция Соединенных Штатов, которая не требует немедленного прекращения боевых действий, а настаивает на стратегическом поражении России.
Лавров напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле была достигнута договоренность на основе предложений Украины, но Запад в лице тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона запретил подписывать документ. Британская сторона настояла на продолжении военных действий Украины для ослабления России. В этом контексте Лавров отметил, что Россия больше не примет решения, навязанные извне, без учета своих интересов.
Ранее Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики президента США украинского лидера, а также отметил последовательность позиции США по Украине, в отличие от изменчивой позиции европейских стран.