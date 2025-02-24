Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.6 комментариев
Лавров отметил последовательность позиции США по Украине
Лавров заявил, что США последовательно поддерживают Украину на фоне Европы
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил последовательность позиции США по Украине, в отличие от изменчивой позиции европейских стран.
Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил, что позиция США не заключается в немедленном достижении мира и сохранении линии соприкосновения, в отличие от европейских стран, чьи позиции часто изменяются в зависимости от текущих идей и предложений, передает РИА «Новости».
Лавров также отметил, что в позиции многих стран появилось больше реализма в отношении ситуации на Украине. Он сказал, что без долгосрочной устойчивой договоренности, устраняющей первопричины конфликта, невозможно будет достичь согласия, передает ТАСС.
На фоне обсуждения международных и региональных вопросов, Лавров подчеркнул, что российская позиция остается неизменной.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер планируют убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по Украине.
Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.
В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.