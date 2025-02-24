Лавров отметил последовательность позиции США по Украине

Лавров заявил, что США последовательно поддерживают Украину на фоне Европы

Tекст: Вера Басилая

Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил, что позиция США не заключается в немедленном достижении мира и сохранении линии соприкосновения, в отличие от европейских стран, чьи позиции часто изменяются в зависимости от текущих идей и предложений, передает РИА «Новости».

Лавров также отметил, что в позиции многих стран появилось больше реализма в отношении ситуации на Украине. Он сказал, что без долгосрочной устойчивой договоренности, устраняющей первопричины конфликта, невозможно будет достичь согласия, передает ТАСС.

На фоне обсуждения международных и региональных вопросов, Лавров подчеркнул, что российская позиция остается неизменной.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер планируют убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по Украине.

Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.