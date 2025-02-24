Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове

Бойца ММА Леванова задержали в Кирове после его нападения на жену участника СВО и оскорблений в адрес российской армии

Tекст: Антон Антонов

В МВД сообщили, что мужчина был установлен и задержан, его привлекут к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

В Сети опубликовано видео, на котором Леванов проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Он выкрикивает нацистские лозунги и заявляет о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов». Также Леванов на видео высказывается против России и спецоперации, демонстрирует нацистское приветствие, передает РЕН ТВ.

Леванов выступал в ММА-промоушене Gas Fight. В лиге уже сообщили о его исключении. «Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности», – говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».

Gas Fight пояснила, что Леванов исключен «в связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом лиги».

В ноябре в Тобольске таксист угрожал пистолетом пассажиру – ветерану специальной военной операции. Таксист заявил, что убивает тех, кто участвовал в Сирии и на СВО. В мае произошло нападение на участников СВО в Башкирии.