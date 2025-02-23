Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…7 комментариев
Самолет Nordwind экстренно сел в Пулково из-за неисправности
Авиалайнер авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Кайо-Коко, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково из-за подозрения на техническую неисправность.
Самолет Nordwind, выполнявший рейс Шереметьево – Кайо-Коко, был вынужден приземлиться в аэропорту Пулково в связи с подозрением на техническую неисправность. Такое решение было принято экипажем для обеспечения безопасности полета, передает РИА «Новости».
По словам представителей авиакомпании, пассажиров планируют перевезти до пункта назначения на резервном самолете. Временные неудобства, связанные с ожиданием, будут компенсированы предоставлением услуг согласно Федеральным авиационным правилам.
Авиакомпания Nordwind гарантировала, что все пассажиры получат необходимую помощь и поддержку в связи с задержкой перелета, и выразила сожаление о случившемся.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на остров Кайо-Коко, готовится к срочной посадке в аэропорту Пулково из-за технической неисправности.