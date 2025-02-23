Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…5 комментариев
Авиарейс Nordwind из Москвы на Кубу вынужденно приземлится в Пулково
Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на остров Кайо-Коко, готовится к срочной посадке в аэропорту Пулково из-за технической неисправности.
Самолет авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Кайо-Коко, вынужден будет совершить посадку в Петербурге. Причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность воздушного судна. Ожидается, что самолет приземлится в аэропорту Пулково, передает РИА «Новости».
В сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры говорится: «Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи подготовкой к вынужденной посадке в Пулково авиарейса из Москвы в Кайо-Коко».
Представители прокуратуры заверили, что принимают все меры, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Пока продолжается проверка, пассажирам предоставлены все необходимые условия на борту, а также ожидается, что они смогут продолжить свой путь после устранения неисправности.
Ранее самолет авиакомпании AlMasria, летевший из Шарм-эш-Шейха, совершил вынужденную посадку в польской Познани вместо Калининграда из-за неблагоприятных метеоусловий.