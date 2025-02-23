Эстония решила передать Украине 10 тыс. снарядов

Премьер Эстонии Михал сообщил о передаче Украине 10 тыс. снарядов и продукции на 100 млн евро

Tекст: Дарья Григоренко

Михал заявил о планах передать Украине десять тысяч артиллерийских снарядов и продукцию оборонной промышленности на сумму более 100 млн евро. Он подчеркнул, что это направлено на укрепление позиций Украины и усиление давления на Россию, передает РИА «Новости».

Он сделал это заявление на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России). Михал добавил: «Чтобы укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию, Эстония направляет украинским бойцам десять тысяч артиллерийских снарядов... При первой же возможности к этому добавится продукция нашей оборонной промышленности стоимостью более 100 миллионов евро».

Кроме того, Эстония планирует передать украинским вооруженным силам 750 тыс. продовольственных пайков. Эта помощь будет предоставлена «при первой же возможности», отметил Михал.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе предстоящего визита в Вашингтон представит Белому дому план размещения европейских войск на Украине, согласованный во Франции. К размещению на Украине планируется привлечь войска членов Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force). В JEF входят Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

В сентябре министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что все государства НАТО сталкиваются с дефицитом систем ПВО для защиты от баллистических ракет.