Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.5 комментариев
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 15,9%
Рейтинг Владимира Зеленского среди украинцев продолжает снижаться, достигнув 15,9%, несмотря на временный летний рост, свидетельствуют данные украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis.
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать и достиг 15,9%, сообщает местное издание «Страна», ссылаясь на данные украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis. Если бы выборы президента состоялись сегодня, именно столько процентов украинцев проголосовали бы за Зеленского, сообщает ТАСС.
Исследования показывают, что за год рейтинг Зеленского снизился с 21,7% до 15,9%, несмотря на незначительный рост летом. В то же время бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, рейтинг которого пострадал в начале 2024 года, вновь набрал 27,2%, обогнав Зеленского.
Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) занимает третье место с 5,8% поддержки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер раскритиковал Зеленского, указав на его низкий рейтинг одобрения в 4%, и подчеркнул важность проведения выборов на Украине. При этом хозяин Белого дома заявил, что его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств.
Зеленский ответил на критику, заявив, что его рейтинг составляет 57%, и уточнил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд, как сообщалось. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».