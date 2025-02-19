Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.0 комментариев
В Москве нашли трехлетнего ребенка в захламленной квартире
В Москве трехлетнего мальчика обнаружили одного в захламленной квартире, мать ребенка разыскивается. Мальчик передан в специализированное учреждение и находится в безопасности, сообщили столичной прокуратуры.
В сообщении говорится, что бдительные жители дома на Боровском шоссе заметили открытую дверь в одной из квартир, из которой доносился детский плач. Внутри находился мальчик 2022 года рождения без присмотра взрослых, передает РИА «Новости».
Мать ребенка, 36-летняя женщина, ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязательств. Ее местонахождение в настоящий момент устанавливается. Ребенок передан сотрудникам специализированного учреждения и сейчас находится в безопасности. Установление всех обстоятельств и вопрос о привлечении женщины к ответственности находятся на контроле в Солнцевской межрайонной прокуратуре.
Как уточняет Telegram-канал столичного главка СК России, по данному факту организована проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями 125 и 156 УК РФ. Следователи опрашивают ближайших родственников и соседей для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту смерти трехмесячного ребенка в поселке Красная Сопка, где ранее погибли четверо детей от отравления неизвестным веществом.