Победительница конкурса «Лидеры России» возглавила климатические проекты в Росатоме

Tекст: Валерия Городецкая

Под руководством Головихиной в 2024 году в России было успешно реализовано три климатических проекта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди реализованных ею проектов – цифровой модуль «Экологический мониторинг» в Обнинске, который помогает в режиме реального времени контролировать ситуацию с выбросами. На Сахалине регулярно проводится верификация выбросов парниковых газов. Также еще один проект реализован совместно с РЖД.

Головихина более 17 лет работает в атомной отрасли. Она подчеркивает, что ее команда состоит из специалистов в области энергетики и промышленности, которые способствуют снижению углеродного следа компаний.

Ранее Головихина занималась экологической политикой, радиационной безопасностью и сотрудничеством с регионами. Благодаря конкурсу «Лидеры России» ее карьера значительно продвинулась. Ее наставником на проекте был генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Она также принимала участие во встрече участников конкурса с президентом России Владимиром Путиным.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.