Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.0 комментариев
Турция предложила США принять переговоры по Украине
Турция предложила США предоставить площадку для переговоров по Украине
На конференции по безопасности в Мюнхене глава МИД Турции Хакан Фидан заявил спецпредставителю президента США по России и Украине Киту Келлогу о готовности Анкары принять переговоры по Украине, сообщило издание Turkiye.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на конференции по безопасности в Мюнхене заявил представителям США о готовности Анкары провести переговоры по Украине. Встречи прошли с участием спецпредставителя США по России и Украине Кита Келлога, госсекретаря Марко Рубио, главы администрации президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Украины Рустема Умерова. передает РИА «Новости».
«Турция должна быть частью процесса», – высказал мнение Фидан.
Он отметил, что благодаря тесным связям с обеими сторонами конфликта страна может внести значительный вклад в мирное урегулирование. Анкара также подняла вопрос о возможности организации переговоров о прекращении огня или мирных переговоров. Подчеркивается, что Турция верит в свою способность сыграть важную роль, которую не могут выполнить многие другие игроки на международной арене.
Владимир Зеленский приехал на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая состоится во вторник.
Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.
Ушаков пояснял, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.