Лавров рассказал о территориальных уступках Украине при создании СССР на пресс-конференции

Tекст: Вера Басилая

Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем напомнил, что огромные территории, которые столетиями осваивались русскими, были включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики, передает ТАСС.

Российский министр подчеркнул, что по причинам, которые были озвучены президентом России, эти земли, на которых русские строили города и порты, были переданы Украине.

Кроме того, Лавров отметил, что американские представители обсуждают подходы к украинскому кризису, хотя неясно, кто будет уполномочен представлять администрацию Вашингтона по этой теме.

Лавров добавил, что представители США начинают упоминать тему территориальных уступок, и призвал ознакомиться с историей, как это делает президент России Владимир Путин. Министр подчеркнул, что это обсуждение связано с поиском компромиссов в решении украинского кризиса.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта.

Министр обороны США Пит Хегсет указал, что США считают возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистичным.

Министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

