Tекст: Олег Исайченко

«Кая Каллас никогда не блистала умом. Карьерный рост по линии ЕС она смогла обеспечить себе только одним: безоговорочным следованием генеральной линии Брюсселя. В порыве угодить европейским бюрократам она способна сказать любую глупость. Увы, ей не стыдно продемонстрировать полное пренебрежение жизнями россиян», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Пугает тот факт, что она не исключение из правил. Подавляющее большинство политиков Евросоюза мыслят примерно на том же уровне, что и их эстонская коллега. Они вынуждены нести чепуху хотя бы для того, чтобы доказать самим себе и своему населению неоспоримость моральной правоты ЕС», – полагает он.

«Дональд Трамп изменил правила игры. В ход пошла реальная политика, где нет места пустым и напыщенным обвинениям оппонента. Это напрямую угрожает идеологическому полю Евросоюза. Население вполне может спросить у своих правителей: если Запад начал общаться с Владимиром Путиным – значит, мы три года занимались ерундой?» – рассуждает собеседник.

«Выход один – продолжить гнуть свою линию и попытаться выставить Москву в еще более негативном свете. В этой связи Брюссель становится все более опасным. Не исключаю, что ЕС на пару с Украиной может попробовать устроить провокацию, которая должна будет сорвать урегулирование конфликта», – заключил Скачко.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирные жители России не умирают в ходе украинского конфликта. По ее словам, со стороны РФ погибают лишь солдаты, которые «находятся на чужой территории». Она также подчеркнула, что в этом факте заключается ключевое различие между Москвой и Киевом.

Данное заявление раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова. Слова Каллас она охарактеризовала как «низость», подчеркнув, что такие высказывания «подрубают под корень» надежды стран ЕС участвовать в переговорах по Украине. Она удивилась, что глава дипломатии Евросоюза могла не знать о терактах Киева против граждан России.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал слова Каллас «русофобией». По его мнению, данные заявления требуют строгой политической и правовой оценки. Он подчеркнул, что озвученный подход делает главу дипломатии ЕС «слепой и глухой к смертям и страданиям российского гражданского населения».

Дипломат выразил уверенность, что Каллас не знает о многочисленных происшествиях, включая гибель 22 мирных жителей в Русском Поречном и обстрелы в таких городах, как Горловка и Белгород. Между тем, по его данным, только за прошлый год в результате действий ВСУ пострадали не менее 5,5 тыс. мирных жителей России.