Захарова заявила о потерянном интересе к «клоунам на Банковой» после провала Зеленского в Мюнхене

Tекст: Вера Басилая

Захарова прокомментировала запрет Зеленскому говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции по безопасности и отсутствие вопросов к нему.

Она отметила, что Зеленский больше не может удивить «чувствительной информацией» о роли команды экс-президента США Джо Байдена в обострении конфликта на Украине. Захарова добавила, что интерес к «клоунам на Банковой» утрачен, поскольку имеющаяся у Зеленского информация уже не является сенсационной, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что ранее Зеленский использовал сведения об участии команды Байдена в конфликте и коррупционных схемах как инструмент давления на американскую политическую элиту. Это, по ее словам, позволяло ему сохранять внимание к своей персоне и своим заявлениям. Однако теперь, с учетом ежедневных публикаций в США, разоблачающих либеральную группу, его информация перестала быть актуальной.

Ранее модератор на Мюнхенской конференции не разрешила Владимиру Зеленскому говорить на украинском языке, а также участники не проявили интереса к вопросам Зеленскому, и модератору пришлось продолжать дискуссию самой.