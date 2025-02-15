Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
Захарова отметила утрату интереса в Мюнхене к «клоунам на Банковой»
Захарова заявила о потерянном интересе к «клоунам на Банковой» после провала Зеленского в Мюнхене
Владимир Зеленский больше не может удивить Запад «чувствительной информацией» о Джо Байдене, поэтому интерес к «клоунам на Банковой» угас, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала запрет Зеленскому говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции по безопасности и отсутствие вопросов к нему.
Она отметила, что Зеленский больше не может удивить «чувствительной информацией» о роли команды экс-президента США Джо Байдена в обострении конфликта на Украине. Захарова добавила, что интерес к «клоунам на Банковой» утрачен, поскольку имеющаяся у Зеленского информация уже не является сенсационной, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что ранее Зеленский использовал сведения об участии команды Байдена в конфликте и коррупционных схемах как инструмент давления на американскую политическую элиту. Это, по ее словам, позволяло ему сохранять внимание к своей персоне и своим заявлениям. Однако теперь, с учетом ежедневных публикаций в США, разоблачающих либеральную группу, его информация перестала быть актуальной.
Ранее модератор на Мюнхенской конференции не разрешила Владимиру Зеленскому говорить на украинском языке, а также участники не проявили интереса к вопросам Зеленскому, и модератору пришлось продолжать дискуссию самой.