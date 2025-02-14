Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, конференция, когда-то бывшая местом для серьезного обсуждения международных вопросов, превратилась в «инструмент реализации разрушительного курса для Европы», передает ТАСС. Захарова считает, что акцент организаторов на поддержку киевского режима вместо обсуждения безопасности является ошибкой.

Дипломат считает, что конференция утратила научный подход и культуру общения. Она предложила организаторам задуматься о практических аспектах, таких как более глубокое осмысление евразийской безопасности и многополярности, вместо того чтобы поддерживать антироссийскую риторику. Захарова также отметила, что Мюнхенская конференция игнорирует важные темы многополярного мира и занимается пропагандой трансатлантических отношений.

В качестве контраста Захарова упомянула Валдайский форум и другие международные площадки, где, по ее мнению, соблюдаются научный подход и культура диалога. Она подчеркнула, что эти платформы предоставляют возможность для открытого и уважительного обсуждения реальных проблем без навязывания узкой повестки.

Ранее президент США заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности была запланирована встреча представителей России, Украины и США, но, как сообщила Захарова, Россию на это мероприятие не пригласили.