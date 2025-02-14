Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Захарова назвала Мюнхенскую конференцию разрушительной для Европы
Спикер МИД Мария Захарова выразила недовольство Мюнхенской конференцией, отметив, что она стала бесполезной площадкой без научного подхода и конструктивного диалога.
По ее словам, конференция, когда-то бывшая местом для серьезного обсуждения международных вопросов, превратилась в «инструмент реализации разрушительного курса для Европы», передает ТАСС. Захарова считает, что акцент организаторов на поддержку киевского режима вместо обсуждения безопасности является ошибкой.
Дипломат считает, что конференция утратила научный подход и культуру общения. Она предложила организаторам задуматься о практических аспектах, таких как более глубокое осмысление евразийской безопасности и многополярности, вместо того чтобы поддерживать антироссийскую риторику. Захарова также отметила, что Мюнхенская конференция игнорирует важные темы многополярного мира и занимается пропагандой трансатлантических отношений.
В качестве контраста Захарова упомянула Валдайский форум и другие международные площадки, где, по ее мнению, соблюдаются научный подход и культура диалога. Она подчеркнула, что эти платформы предоставляют возможность для открытого и уважительного обсуждения реальных проблем без навязывания узкой повестки.
Ранее президент США заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности была запланирована встреча представителей России, Украины и США, но, как сообщила Захарова, Россию на это мероприятие не пригласили.