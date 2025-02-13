Дрон ВСУ пытался атаковать Энергодар

Tекст: Вера Басилая

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины вновь попытался атаковать Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, передает ТАСС.

Врио мэра Энергодара Максим Пухов сообщил, что атака произошла спустя сутки после предыдущей провокации срыва ротации МАГАТЭ на ЗАЭС.

Пухов рассказал, что дрон ВСУ был обезврежен на въезде в город. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Энергодар уже подвергался атакам с использованием беспилотников, однако российские силы противодействия регулярно пресекают такие попытки. Запорожская АЭС остается важным объектом стратегического значения в регионе, и обстановка вокруг нее продолжает привлекать внимание международного сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, пока Россия принимает меры по защите экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Министерство обороны сообщало, что украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов.