Honda и Nissan отказались от слияния

«Киодо»: Honda и Nissan окончательно отказались от слияния и создания холдинга

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает агентство Киодо, японские автомобильные гиганты Honda Motor и Nissan Motor окончательно отказались от планов по слиянию. Это решение было подтверждено на заседаниях советов директоров обеих компаний.

Однако компании продолжат переговоры о сотрудничестве в области электромобилей, передает ТАСС.

Изначально планировалось создать совместную холдинговую компанию, но идея потерпела неудачу после предложения Honda о превращении Nissan в свою дочернюю компанию. Это вызвало негативную реакцию со стороны Nissan, что поставило под угрозу дальнейшие переговоры.

Предполагаемое слияние двух крупнейших японских концернов рассматривалось как ответ на усиливающуюся конкуренцию с китайскими автопроизводителями. В случае успешного слияния могла бы появиться третья крупнейшая корпорация в мировом автопроме после Toyota и Volkswagen. Объединение, по мнению экспертов, предоставило бы возможность привлечь инвестиции для более активной конкуренции с Tesla и BYD.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, китайский автопром жестко выбивает с рынка японских конкурентов.