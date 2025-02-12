Зеленский заявил об отсутствии «болезни власти»

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью британскому журналу The Economist он ответил на вопрос, сохраняется ли у него стремление к власти. «У меня нет никакой болезни, связанной с властью», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

В феврале американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет диктаторские черты, включая запрет религиозной конфессии и ликвидацию политических оппонентов.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский не может предоставить доказательства своей легитимности, тем самым признавая свою нелегитимность.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что выборы президента Украины состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров.