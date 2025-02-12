За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Зеленский не признал жажду власти
Зеленский заявил об отсутствии «болезни власти»
Владимир Зеленский заявил, что не испытывает жажды власти, несмотря на истекший срок полномочий в мае 2024 года.
В интервью британскому журналу The Economist он ответил на вопрос, сохраняется ли у него стремление к власти. «У меня нет никакой болезни, связанной с властью», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
В феврале американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет диктаторские черты, включая запрет религиозной конфессии и ликвидацию политических оппонентов.
Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский не может предоставить доказательства своей легитимности, тем самым признавая свою нелегитимность.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что выборы президента Украины состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров.