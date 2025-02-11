Маск отреагировал на слова Зеленского об отмене выборов

Рябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва

Tекст: Валерия Городецкая

Рябков заявил на пресс-конференции о том, что российско-американские отношения балансируют на грани разрыва, передает ТАСС. «Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они [отношения РФ и США] балансируют на грани разрыва», – подчеркнул он.

Он также отметил, что прежняя администрация США во главе с Джо Байденом внедрила идею гибридной войны, стремясь нанести России стратегическое поражение. Это привело к усилению конфронтационной составляющей в отношениях между двумя странами, что стало причиной их обострения.

Рябков выразил обеспокоенность политикой Соединенных Штатов в области нераспространения ядерного оружия, указывая на ослабление его контроля. По его словам, Вашингтон и его союзники по НАТО вовлекаются в совместные ядерные миссии, что представляет собой серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия.

По мнению Рябкова, новая администрация США может привести к значительными переменам в политическом курсе Вашингтона. Однако Москва не питает иллюзий о кардинальном улучшении отношений с Вашингтоном, считая, что двухпартийный консенсус в США видит Россию как «острого противника», добавил он.

Ранее временный поверенный в делах России в США Александр Ким заявил о готовности Москвы к конструктивным отношениям с Вашингтоном.