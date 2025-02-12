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Канцлер юстиции Финляндии не нашел нарушений в остановке почты с Россией
Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти не обнаружил нарушений в действиях государственной почтовой компании Posti, которая остановила почтовое сообщение с Россией в апреле 2022 года.
Пеюсти заявил, что не видит оснований подозревать компанию Posti в незаконных действиях или неисполнении обязательств, сообщил телерадиовещатель Yle, передает РИА «Новости». Это заявление связано с решением финской государственной почтовой компании Posti прекратить почтовое сообщение с Россией.
Министерство транспорта и связи Финляндии, курирующее деятельность почты, считает, что законодательство страны допускает исключения при осуществлении Posti своих обязанностей по доставке писем и посылок. Такие исключения применимы, если получение или отправка невозможны из-за получателя, закона, разрыва логистики или других форс-мажорных обстоятельств, уточняет Yle.
Компания Posti заявила, что с апреля 2022 года ничего не изменилось, чтобы пересмотреть текущий порядок перевозки писем и посылок в Россию или Белоруссию. Финляндия в одностороннем порядке остановила почтовое сообщение с этими странами в апреле 2022 года.
Русскоязычное Александровское общество в Финляндии подало жалобы в прокуратуру Южной Финляндии, Всемирный почтовый союз ООН и канцлеру юстиции Финляндии по поводу остановленного почтового сообщения с Россией.