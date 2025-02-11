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В Москве состоялось чествование военных династий
В Москве состоялась акция чествования военных династий
В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась военно-патриотическая акция с чествованием военных династий, где выступили ветераны и представители Росгвардии и Минобороны России.
В Москве в театре Российской Армии прошла военно-патриотическая акция «Встреча поколений защитников Отечества», сообщается на сайте Росгвардии. На мероприятии чествовали военные династии, включая ветеранов Великой Отечественной войны, представителей Росгвардии и Минобороны России, а также воспитанников Московского президентского кадетского училища имени Шолохова.
Участники акции возложили цветы к памятнику генералиссимусу Суворову на Суворовской площади и другим памятникам в память о героях. Начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-лейтенант Денис Ермаков поздравил присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества и подчеркнул значимость праздника, отметив, что военные династии всегда были гордостью страны.
Ермаков отметил мужество и героизм военных династий, заявив: «Дети и внуки героев, воспитанные на примере судеб отцов, дедов и прадедов, привыкшие гордиться своими предками, в другой профессии себя уже не представляют». Он подчеркнул, что военнослужащие Росгвардии продолжают миссию дедов и прадедов в борьбе с неонацизмом.
Особое внимание на мероприятии было уделено военной династии Соболевых. Прапорщик Мария Соболева и ее сын Тимофей, воспитанник кадетского училища, представили Росгвардию. Глава семьи, офицер-политработник капитан Александр Соболев, в настоящее время находится на служебной командировке в зоне специальной военной операции.
Напомним, в рамках этого мероприятия начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-лейтенант Денис Ермаков вручил государственные награды росгвардейцам, отметившимся в ходе Специальной военной операции.