Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.7 комментариев
Мурашко оценил помощь пострадавшим в Курской области
Глава Минздрава Михаил Мурашко ознакомился с медицинской поддержкой в Льговской и Курской больницах, где лечат пострадавших от атак беспилотников и эвакуированных из зон конфликтов.
В ходе визита в Курскую область Мурашко посетил Льговскую центральную районную больницу и Курскую областную клиническую больницу, где ознакомился с условиями оказания медицинской помощи жителям приграничных районов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В Курской областной клинической больнице проходят лечение куряне, пострадавшие от атак украинских дронов, а также люди, эвакуированные с оккупированных территорий.
Мурашко отметил важность работы с пострадавшими: «Обязательно надо восстановиться, необходимо, чтобы с вами поработали психотерапевты. Важно восстановить нервную систему, психоэмоциональное состояние, здоровье. Мы вам поможем преодолеть этот тяжелый период в жизни. Все, что касается помощи пострадавшим, находится в зоне нашего пристального внимания».
Министр также встретился с врио первого заместителя губернатора Курской области Александром Чепиком, где обсуждалась организация медицинской помощи в регионе и реализация новых нацпроектов. В 2025 году планируется модернизация 44 объектов первичного звена здравоохранения региона, обновление оборудования в перинатальном центре и детских больницах, а также развитие экстренной медицинской помощи и онкологической службы.
Кроме того, Мурашко принял участие в праздновании 90-летия Курского государственного медицинского университета, которое прошло в областном драматическом театре.