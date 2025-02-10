Мурашко оценил помощь пострадавшим в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе визита в Курскую область Мурашко посетил Льговскую центральную районную больницу и Курскую областную клиническую больницу, где ознакомился с условиями оказания медицинской помощи жителям приграничных районов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Курской областной клинической больнице проходят лечение куряне, пострадавшие от атак украинских дронов, а также люди, эвакуированные с оккупированных территорий.

Мурашко отметил важность работы с пострадавшими: «Обязательно надо восстановиться, необходимо, чтобы с вами поработали психотерапевты. Важно восстановить нервную систему, психоэмоциональное состояние, здоровье. Мы вам поможем преодолеть этот тяжелый период в жизни. Все, что касается помощи пострадавшим, находится в зоне нашего пристального внимания».

Министр также встретился с врио первого заместителя губернатора Курской области Александром Чепиком, где обсуждалась организация медицинской помощи в регионе и реализация новых нацпроектов. В 2025 году планируется модернизация 44 объектов первичного звена здравоохранения региона, обновление оборудования в перинатальном центре и детских больницах, а также развитие экстренной медицинской помощи и онкологической службы.

Кроме того, Мурашко принял участие в праздновании 90-летия Курского государственного медицинского университета, которое прошло в областном драматическом театре.