Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Депутат разъяснила новую систему оплаты за отопление
Депутат Разворотнева: Оплата отопления в России станет более прозрачной и понятной
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила, что новая система оплаты за отопление по факту сделает расчеты более понятными и прозрачными для граждан и управляющих компаний.
Теперь граждане будут платить за тепло по факту потребления, а не равномерно в течение года, сообщила Разворотнева, передает РИА «Новости». По ее словам, такой подход более прозрачен и понятен в расчетах.
«Система оплаты по факту более понятна в расчетах и прозрачна. Таким образом, граждане смогут проверить, какими были реальные показания приборов учета, и сравнить то, что ему написали в платежке», – заявила она.
Кроме того, изменения позволят улучшить расчеты между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Разворотнева отметила, что новый порядок может стимулировать граждан к повышению энергоэффективности своих домов. В случае равномерной оплаты по 1/12 трудно понять, насколько соблюдается температурный режим и сколько начислено реально.
Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский пояснил, что равномерная оплата отопления в течение года позволит собственникам контролировать соответствие платежей показаниям приборов учета.