Депутат разъяснила новую систему оплаты за отопление

Депутат Разворотнева: Оплата отопления в России станет более прозрачной и понятной

Tекст: Валерия Городецкая

Теперь граждане будут платить за тепло по факту потребления, а не равномерно в течение года, сообщила Разворотнева, передает РИА «Новости». По ее словам, такой подход более прозрачен и понятен в расчетах.

«Система оплаты по факту более понятна в расчетах и прозрачна. Таким образом, граждане смогут проверить, какими были реальные показания приборов учета, и сравнить то, что ему написали в платежке», – заявила она.

Кроме того, изменения позволят улучшить расчеты между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Разворотнева отметила, что новый порядок может стимулировать граждан к повышению энергоэффективности своих домов. В случае равномерной оплаты по 1/12 трудно понять, насколько соблюдается температурный режим и сколько начислено реально.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский пояснил, что равномерная оплата отопления в течение года позволит собственникам контролировать соответствие платежей показаниям приборов учета.