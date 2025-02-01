Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Союз православных журналистов, ПЦУ представила икону, на которой изображены настоятель ПЦУ Епифаний и Кирилл Буданов. БНа иконе также присутствуют исторические деятели и радикалы Евромайдана.

В центре иконы изображен Епифаний, над которым стоит архангел с мечом, еще выше – Богородица с омофором. Слева от Епифания изображены люди в форме Украинской повстанческой армии* (УПА*), запрещенной в России, а также фигуры, предположительно, гетмана Мазепы и князя Владимира.

Справа от Епифания нарисованы Буданов и радикалы Евромайдана. В СПЖ выразили предположение, что эта икона может быть подарком от Думенко Буданову, либо, наоборот, икона могла быть подарена главе ПЦУ от руководителя ГУР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, священник раскольнической Православной церкви Украины Ярослав Ясенец предложил сотрудникам украинских военкоматов молиться Иоанну Воину для помощи в ловле уклонистов, а религиовед Роман Силантьев объяснил слова украинского раскольника о подобных молитвах за их отлов.

Президент России Владимир Путин назвал трагедией массовые нарушения прав и религиозных свобод миллионов людей на Украине.