Tекст: Дмитрий Зубарев

Финляндия десятилетиями проводила несправедливую политику ассимиляции в отношении саамов, коренного народа севера, говорится в опубликованном в четверг докладе Комиссии правды и примирения, созданной в 2021 году для сбора свидетельств о действиях государства против саамов, передает Bloomberg.

В документе отмечается, что государство отправляло детей саамов в школы и интернаты, где они не могли говорить на родном языке. Также происходил перевод земель саамских семей в собственность государства. Комиссия констатирует, что земля саамов использовалась для экономической выгоды: на ней построили, например, крупнейшие гидроаккумулирующие резервуары Европы Локка и Порттипаахта, что привело к переселению людей.

В докладе говорится: «Некоторые саамы, не знавшие финского языка, не могли отстаивать право на земли, где их семьи издавна рыбачили, вели оленеводство и охотились». В отличие от Норвегии и Швеции, Финляндия не имела официального закона об ассимиляции детей саамов, однако такая практика существовала негласно, утверждают более 400 опрошенных комиссией человек. В результате языки саамов оказались на грани исчезновения.

Сейчас на севере Европы проживает около 73,6 тыс. саамов – на территории Лапландии в Норвегии, Швеции, Финляндии и России. В 2024 году парламент Норвегии принес официальные извинения саамам, квенам и лесным финнам после публикации аналогичного доклада комиссии. Швеция также проводит подобный процесс.

Объем доклада превышает 700 страниц, в нем предлагаются меры, которые могли бы улучшить отношения между государством и саамами – от защиты традиционных хозяйств до поддержки и сотрудничества для противостояния климатическим изменениям и военной активности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия в последние годы укрепляет националистические настроения и возрождает идеи создания «Великой Финляндии». Россия может задействовать экономические и политические инструменты давления в ответ на антироссийскую политику Хельсинки.