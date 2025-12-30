ФСБ задержала участников группы Белхороева в трех регионах России

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Ингушетии и Чечне участников группировки, сформированной на основе религиозной группы «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева», сообщает ТАСС.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, операции прошли при поддержке МВД и Росгвардии, а у подозреваемых обнаружено большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а вся изъятая оружейная находка отправлена на криминалистическую экспертизу. Следственные действия координирует Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Параллельно в Южном окружном военном суде продолжается рассмотрение дела в отношении еще 12 членов вирда, которых подозревают в совершении теракта. По версии следствия, именно они в 2019 году организовали покушение, в результате которого погиб глава Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

В ФСБ подчеркивают, что на фоне судебного процесса зафиксированы попытки некоторых правозащитных организаций оправдать членов вирда и дискредитировать работу правоохранителей. Органы продолжают мероприятия по декриминализации группы «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева», члены которой подозреваются в особо тяжких преступлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре спецслужбы Ингушетии раскрыли деятельность группировки, которая поставила оружие для совершения теракта в «Крокус Сити Холле». Все задержанные оказались членами баталхаджинской террористической организации, которая внесена в перечень запрещенных в России.