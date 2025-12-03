Политологи из 22 стран обсудили мировые тренды на конференции РАПН

Tекст: Ольга Иванова

Более ста дискуссий, посвященных политическим трендам и вызовам глобального и регионального развития, прошли на Всероссийской конференции Российской ассоциации политической науки с международным участием. В мероприятии, состоявшемся с 28 ноября по 2 декабря на площадках Государственного университета управления и МГИМО МИД, участвовали эксперты из 52 российских регионов и политологи из 22 стран.

Конференцию открыла президент РАПН, член-корреспондент РАН Оксана Гаман-Голутвина. Она подчеркнула: «Наша встреча ежегодно собирает политологов практически из всех регионов России. В этом году к ним присоединились представители из 22 стран. Это особенно значимо, ведь в текущем году конференция имеет особый статус: мы проводим ее в год 70-летия нашей ассоциации, а также в год завершения первой четверти XXI века».

Заместители министра науки и высшего образования Ольга Петрова и Дмитрий Афанасьев в видеообращениях поздравили РАПН с юбилеем, пожелав успехов участникам конференции.

Заместитель начальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский подчеркнул, что современный мир становится все более нестабильным, и заметил: БРИКС сейчас перерос G7 по темпам роста, что и символизирует смещение мирового баланса.

Проректор РАНХиГС доктор политических наук Андрей Полосин рассказал о проекте «ДНК России» и задачах социогуманитарных исследований. Директор Высшей политической школы им. Ивана Ильина при Российском государственном гуманитарном университете доктор политических наук и доктор социологических наук Александр Дугин выступил с докладом о необходимости суверенизации науки.

Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин акцентировал внимание на угрозах искажения исторической правды искусственным интеллектом и нейросетями.

В рамках мероприятия состоялись выборы нового руководства РАПН, по итогам которых Оксана Гаман-Голутвина была вновь избрана президентом ассоциации. Сопредседателями президиума РАПН стали Анатолий Торкунов и Андрей Кокошин.

Конференция прошла при поддержке ведущих российских вузов и научных организаций, а также ряда профильных изданий.