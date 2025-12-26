МИД сообщил о новом уровне отношений России с союзниками

Tекст: Тимур Шайдуллин

В сообщении МИД РФ о главных внешнеполитических итогах 2025 года отмечается, что отношения России с союзниками и партнерами перешли на новый уровень. Ведомство считает значимым шагом вступление в силу договора о гарантиях безопасности с Белоруссией, который предполагает взаимные обязательства по защите суверенитета, территориальной целостности и границ Союзного государства с вовлечением всех доступных ресурсов.

По данным ведомства, новое качество приобрели и отношения России с КНДР, которая согласно соглашению о стратегическом партнерстве оказала союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков и участвовала в восстановлении региона. Подписан и вступил в силу договор о стратегическом партнерстве и с Ираном.

В министерстве отмечают также новые перспективы для политического диалога и экономических связей с Таджикистаном и Киргизией после государственных визитов президента России Владимира Путина в эти страны. Кроме того, в ходе визита президента Казахстана в Россию был подписан документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.

Дополнительно в Москве обращают внимание на расширение внешнего партнерства Евразийского экономического союза, включая новые соглашения с ОАЭ, Монголией и Индонезией, а также старт реализации торгового соглашения с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу 2 октября. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил открытое проявление солидарности Никарагуа с политикой Москвы.

А на программе «Итоги года» Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.