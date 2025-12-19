Путин рассказал, что не собирается писать мемуары

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что не собирает материалы для будущих мемуаров и не планирует их писать, передает РИА «Новости». Об этом глава государства сообщил на прямой линии, совмещённой с ежегодной пресс-конференцией, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин подчеркнул: «Нет, я вообще считаю, что нужно просто работать, ведь в мемуарах даются оценки, прежде всего, самим себе». Он добавил, что, по его мнению, труд и ежедневная работа важнее написания воспоминаний.

Путин пояснил, что не считает нужным самостоятельно подводить итоги своего пути. Он отметил, что итоговую оценку его деятельности и работы его команды должно давать общество, если посчитает это необходимым.

Таким образом, президент подчеркнул, что сфокусирован на настоящей работе, а не на саморефлексии в жанре мемуаров. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения традиции ведущих мировых политиков публиковать книги воспоминаний.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».