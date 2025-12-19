Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Путин рассказал, что не собирается писать мемуары
Президент России Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что не планирует писать мемуары и не собирает для них материалы.
Президент России Владимир Путин заявил, что не собирает материалы для будущих мемуаров и не планирует их писать, передает РИА «Новости». Об этом глава государства сообщил на прямой линии, совмещённой с ежегодной пресс-конференцией, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин подчеркнул: «Нет, я вообще считаю, что нужно просто работать, ведь в мемуарах даются оценки, прежде всего, самим себе». Он добавил, что, по его мнению, труд и ежедневная работа важнее написания воспоминаний.
Путин пояснил, что не считает нужным самостоятельно подводить итоги своего пути. Он отметил, что итоговую оценку его деятельности и работы его команды должно давать общество, если посчитает это необходимым.
Таким образом, президент подчеркнул, что сфокусирован на настоящей работе, а не на саморефлексии в жанре мемуаров. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения традиции ведущих мировых политиков публиковать книги воспоминаний.
В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».