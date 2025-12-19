Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Песков: Заданные на прямой линии вопросы часто позже рассматривает кабмин
Темы, поднимаемые на ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным, впоследствии становятся предметом обсуждения на заседаниях правительства, что позволяет регионам оперативно реагировать на обращения граждан, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопросы, которые поднимают на прямой линии с Владимиром Путиным, зачастую становятся предметом обсуждения на заседаниях кабмина. По его словам, регионы оперативно реагируют на подобные обращения граждан, передает РИА «Новости».
Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в полдень по московскому времени. Формат включает прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией главы государства.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин вторые сутки до ночи готовится к программе «Итоги года».
Журналисты из различных городов России собрались в Гостином дворе перед началом прямой линии, чтобы задать вопросы главе государства.