МВД сообщило о новом сценарии шантажа с фишинговыми сайтами

МВД выявило схему шантажа через фишинговые сайты и угрозы обнародования данных

Tекст: Мария Иванова

Мошенники используют фишинговые сайты для шантажа пользователей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в Telegram-канале. Жертвам рассылаются обвинения, которые основаны на ранее собранной личной информации, полученной как от самой жертвы, так и из открытых источников.

Преступники угрожают раскрыть персональные данные, если человек не выплатит выкуп. Например, они могут заявлять, что выявили просмотр запрещённого контента, а для «решения вопроса» требуют деньги. При этом мошенники нередко оформляют свои требования так, чтобы придать им видимость официального или законного взыскания.

В МВД подчёркивают: «Независимо от используемых легенд, вымогательство и угрозы распространения персональных данных – это уголовно наказуемые деяния». Ведомство призывает не реагировать на подобные угрозы и обращаться в правоохранительные органы при попытках шантажа. Основная цель подобных махинаций всегда одна – получить денежные средства любым способом.

Напомним, накануне в МВД рассказали, что мошенники постоянно изобретают новые схемы для передачи денег курьерам.

Каждый второй случай хищения наличных в России связан с тем, что граждане передают деньги мошенникам лично под давлением и угрозами.

Специалисты МВД рекомендовали в случае мошенничества по телефону немедленно прекратить общение, заблокировать подозрительный номер, связаться с банком и предупредить близких о возможных рисках.