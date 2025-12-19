За ночь над Россией уничтожили 94 дрона

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Ростовской областью нейтрализовали 36 дронов, над Белгородской – 17, над Воронежской – 15, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Каспийским морем уничтожили семь БПЛА, над Самарской и Астраханской областями по шесть дронов, над Азовским морем – пять.

По одному беспилотнику уничтожили над Курской областью и Краснодарским краем.

Напомним, при атаке дронов на Ростовскую область часть жителей Ростова-на-Дону осталась без света.

Напомним, в ночь со среды на четверг над Россией уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа.