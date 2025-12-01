Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.8 комментариев
Песков сообщил о напряженном графике Путина на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели у президента России Владимира Путина запланировано множество мероприятий, включая российско-индийские встречи на высшем уровне во второй ее половине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет. График совсем перегруженный. Тем более еще на вторую половину недели запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне. График очень напряженный. Неделя будет сложной», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президента с главой МИД Китая Ван И, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоятся во второй половине дня 2 декабря в Москве.
Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.