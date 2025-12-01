  • Новость часаРоссийские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    1 декабря 2025, 12:53 • Новости дня

    Песков сообщил о напряженном графике Путина на ближайшую неделю

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение ближайшей недели у президента России Владимира Путина запланировано множество мероприятий, включая российско-индийские встречи на высшем уровне во второй ее половине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в течение ближайшей недели будет работать по крайне напряженному и перегруженному графику, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пока нет. График совсем перегруженный. Тем более еще на вторую половину недели запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне. График очень напряженный. Неделя будет сложной», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президента с главой МИД Китая Ван И, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоятся во второй половине дня 2 декабря в Москве.

    Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    30 ноября 2025, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
    Bloomberg: Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне ожиданий визита Владимира Путина в Индию индийские военные инициировали обсуждение закупки современных российских истребителей Су-57 и новейших систем С-500, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    Власти Индии планируют начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и новейших систем противоракетной обороны С-500 во время предстоящего визита президента России Владимира Путина, передает РБК.

    Индийские военные обратились к правительству с просьбой увеличить закупки современных истребителей российского производства. Сейчас в ВВС страны эксплуатируется более 200 таких самолетов, и Москва остается крупнейшим поставщиком вооружения для Индии.

    Как отмечают источники, экипажи ВВС Индии легко смогут освоить российские самолеты нового поколения, а компания Hindustan Aeronautics Limited готова обслуживать парк подобных машин. Тем не менее, собеседники агентства считают, что окончательные договоренности по новым поставкам вряд ли будут достигнуты уже в ходе ближайшего визита Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.


    Комментарии (28)
    1 декабря 2025, 00:57 • Новости дня
    Переводчица Орбана исказила слова Путина на встрече в Москве

    Telex: Переводчица Орбана исказила слова Путина на переговорах в Москве

    Переводчица Орбана исказила слова Путина на встрече в Москве
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном переводчица Орбана неоднократно допустила серьезные искажения в передаче слов российского лидера, пишет Telex.

    Как пишет Telex, искажения коснулись, в частности, высказываний по вопросу отношения к конфликту на Украине и динамики российско-венгерского товарооборота, передает РИА «Новости».

    Например, Путин заявил: «Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу». Однако в переводе его слова передали как «Я знаю, что международная политика, естественно, влияет на вас».

    Также Путин заявил: «В двусторонних отношениях я, к сожалению, констатирую, что за прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота, прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений, все-таки прилично – минус 23 процента». В переводе его слова звучали как «прошлый год тоже принес перемены, нам тоже было нелегко».

    Кроме этого, большинство других фраз Путина, за исключением приветствия и благодарностей, были тоже искажены, подчеркивает издание.

    Глава коммуникаций альянса «Фидес – Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер заявил, что переводчица плохо слышала российского президента.

    «Эта женщина – лучший переводчик в этой области и на этом языке, несмотря на то что у нее, наверное, был не самый лучший день, и обстоятельства, возможно, сложились не самым лучшим образом», – сказал Менцер.

    Журналист «России 1» Павел Зарубин отметил, что на переговорах министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто даже пришлось помочь переводчице, когда возникли трудности с точностью передачи одной из фраз Путина.

    Портал 444.hu уточнил, что та же переводчица работала с Орбаном и ранее, в том числе на переговорах с Путиным в июле 2024 года и на похоронах Михаила Горбачева в Москве в сентябре 2023 года. Там перевод был выполнен точнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Венгрии провели встречу в Москве. Орбан назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в одобрении Евросоюза для визита Орбана в Москву.

    Комментарии (10)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (2)
    30 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин пошутил про походы налево во время осмотра юрт в Киргизии
    Путин пошутил про походы налево во время осмотра юрт в Киргизии
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита ОДКБ в Киргизии президент России Владимир Путин пошутил на тему традиционного разделения пространства в юрте.

    На встрече в Бишкеке Путину показали внутреннее устройство юрты и объяснили, что она разделена на две зоны: одна предназначена для мужчин, другая – для женщин и хранения посуды.

    В этот момент российскому лидеру предложили пройти налево, что совпало с мужской стороной юрты. Путин с юмором отреагировал на ситуацию, сказав: «Когда мужчине говорили: «Иди налево», здесь ничего плохого не было». Кадры со словами главы государства опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

    Напомним, в четверг Путин завершил трехдневный визит в Бишкек и вылетел из Киргизии.

    Путин находился в Бишкеке с 25 по 27 ноября. В рамках визита он провел официальные переговоры с Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана

    Сийярто: Путин и Орбан договорились сохранить поставки газа и нефти в Венгрию

    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», сохраняя стабильность поставок, сообщил по итогам встречи в Кремле лидеров двух стран глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Россия и Венгрия договорились продолжить поставки газа и нефти в прежних объемах, передает Interfax. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что энергетическая безопасность Венгрии гарантирована.

    «Президент Путин подтвердил, что Россия поставит оговоренные объемы газа и нефти вовремя, по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», – написал Сийярто в соцсети Х.

    Также по итогам встречи стороны договорились значительно ускорить строительство АЭС «Пакш». Министр отметил, что все технические приготовления идут по графику, а работы на объекте начнутся 5 февраля, что он назвал важным шагом к долгосрочному, стабильному и доступному энергоснабжению Венгрии.

    В вопросе урегулирования ситуации на Украине Сийярто заявил, что Венгрия остается сторонником мира. Он отметил, что, по словам Владимира Путина, в случае проведения мирного саммита он может пройти в Будапеште.

    Сийярто также подчеркнул суверенитет Венгрии и самостоятельность ее внешней политики. Он добавил, что сотрудничество с Россией строится на взаимном уважении и учете реальных потребностей в энергетической сфере, а прошедшая встреча еще больше укрепила эти связи.

    Напомним, встреча Путина и Орбана в Кремле продлилась почти четыре часа. Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и выразил надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве

    Путин назвал молодым ученым размер стипендии, которой радовался в студенческие годы

    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
    @ Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых раскрыл размер своей стипендии в студенческие годы.

    Во время встречи с участниками V Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин рассказал о размере собственной стипендии, полученной в студенческие годы, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому». Путин также подчеркнул, что сейчас аспиранты сталкиваются с иными условиями жизни и новыми требованиями к научной работе.

    Глава государства напомнил, что с 2024 года тысяча аспирантов из разных регионов страны, включая научные и образовательные организации Донбасса и Новороссии, ежемесячно получают стипендию в размере 75 тыс. рублей. Решение о подобной поддержке было принято на одной из предыдущих встреч с участниками Конгресса молодых ученых.

    «Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку. Хотя ясно, что 75 тысяч рублей – это тоже невесть какие деньги. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает», – заявил президент.

    По словам Путина, кандидатуру на особую повышенную стипендию выбирает научный руководитель, а не административные органы, что президент считает важным элементом адресной поддержки молодых ученых.

    Ранее Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле подчеркнул важность деполитизации науки. Глава государства заявил, что Россия продолжит софинансировать работу ведущих ученых в рамках грантов. Президент также отметил значительный прирост количества участников V Конгресса молодых ученых.

    Комментарии (15)
    28 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан

    Президент одобрил налоговые послабления многодетным, участникам СВО и ветеранам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому, для семей с детьми, участников спецоперации на Украине и ряда других категорий граждан вводятся новые налоговые льготы, включая освобождение от транспортного и земельного налогов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям граждан, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вносит обширные поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку семей с детьми, участников спецоперации на Украине и других категорий граждан.

    Среди ключевых нововведений – освобождение участников СВО и членов их семей от транспортного и земельного налогов, по аналогии с имуществом физических лиц. Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры Ордена Славы и ветераны боевых действий также освобождены от транспортного налога на одно выбранное транспортное средство.

    Многодетные семьи получат дополнительные налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество. При расчете стандартного вычета на детей теперь будут учитываться доходы, исчисленные с начала года только по основной налоговой базе, что уточняет порядок получения льготы.

    Единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский тренер» теперь не облагаются НДФЛ. Кроме того, расширены меры поддержки для тех, кто тратит средства на занятия физкультурой и спортом, – вычет можно оформить и на оплату занятий родителей-пенсионеров.

    Физические лица освобождаются от имущественных и земельных налогов по объектам на территориях с введенными режимами чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, если власти приняли решение о временном отселении жителей. При продаже жилья с целью улучшения жилищных условий льготой по НДФЛ смогут воспользоваться семьи с несовершеннолетними, недееспособными детьми или теми, у кого ребенок родился после сделки, но до конца апреля следующего года.

    Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом.

    До этого глава государства подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах.

    24 ноября ФНС начала рассылать напоминания об уплате имущественных налогов.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, который потерял пальцы при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. Песков отметил, что Путин позвонил Глебу в день его выписки из больницы.

    «Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», – сказал он.

    Напомним, вечером 11 ноября в Красногорске у ребенка в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. В результате происшествия ребенок лишился четырех пальцев. В пятницу мальчика выписали из больницы домой.

    Комментарии (4)
    28 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле завершена.

    Переговоры продлились почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. В ходе встречи он заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу, а также поблагодарил его за готовность принять саммит России и США в Будапеште.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 00:50 • Новости дня
    Стало известно, чем Орбан отобедал в ресторане после переговоров с Путиным
    Стало известно, чем Орбан отобедал в ресторане после переговоров с Путиным
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил ресторан русской кухни «Живаго» и заказал несколько знаковых блюд.

    Как сообщили в заведении, Орбан заказал блины с красной икрой, сало собственного приготовления, соленья, сибирские пельмени и московский борщ, передает РИА «Новости».

    Несмотря на визит многочисленной венгерской делегации, закрывать ресторан не стали, поэтому гости заведения, узнав венгерского политика, фотографировались с ним, чему Орбан совсем не противился.

    Напомним, в пятницу, 27 ноября, Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Встреча длилась почти четыре часа. В ходе встречи Путин поблагодарил Орбана за готовность принять саммит России и США в Будапеште и  отметил рост товарооборота России и Венгрии.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    Путин обсудил тему счастья с молодыми учеными
    Путин обсудил тему счастья с молодыми учеными
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень удовлетворенности жизнью прямо влияет на эффективность деятельности человека. При этом ощущение счастья зависит от целого комплекс составляющих, сказал президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.

    Российский лидер обратил внимание на работу доцента кафедры управления человеческими ресурсами экономического факультета Южного федерального университета Ольги Герасимовой «Влияет ли счастье на академическую карьеру молодых специалистов?», которая получила грант Российского научного фонда.

    «Это очень интересное, важное исследование. Начать нужно с самого понятийного аппарата. Что такое счастье? Сейчас дискуссию открывать не будем, можно говорить до утра. Во всяком случае, это важно», – сказал Путин. – «На что можно рассчитывать, когда человек ничем не доволен или очень мало чем доволен? Разве он может эффективно работать? А как сделать так, чтобы он был доволен и счастлив? Здесь не только повышение заработной платы, хотя и это важно, но не только. Есть целый комплекс, набор всяких составляющих».

    В завершении встречи с молодыми учеными президент еще раз вернулся к теме счастья, отметив, что «нет ничего более приятного, чем заниматься творческой работой» и видеть, как идеи реализуются на практике и приносят пользу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых назвал размер своей стипендии в студенчестве.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным, обсуждение ключевых вопросов начнется в ближайшее время.

    По информации, опубликованной в Telegram-канале Кремля, венгерский премьер уже находится в Кремле и в ближайшее время начнется официальная встреча лидеров двух стран.

    В сообщении в Telegram говорится: «Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры». Ожидается обсуждение ключевых вопросов двусторонней повестки, а также ряда международных тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

    Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    Песков отметил, что после встречи Путин и Орбан не планируют проводить пресс-подход.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 23:43 • Новости дня
    Путин подписал закон с новыми условиями получения полиса ОМС мигрантами

    Tекст: Катерина Туманова

    Минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в России теперь увеличен с трех до пяти лет, нововведения затронут всех кроме высококвалифицированных специалистов.

    «...а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в иностранных коммерческих организациях, зарегистрированных на территории государства – члена Всемирной торговой организации, приобретают права в сфере обязательного медицинского страхования в полном объеме при уплате за них страхователями страховых взносов в течение не менее пяти лет)», – сказано в документе, подписанному президентом России Владимиром Путиным 28 ноября.

    С 1 января 2027 года вступит в силу порядок утверждения нормативов расходов и их согласования для территориальных фондов ОМС, включая случаи реализации ими функций страховых медицинских организаций, если последние отсутствуют в реестре на территории субъекта России.

    Дополнительно предусмотрено, что на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей станет возможно финансирование оказания медицинской помощи по программе ОМС за счет межбюджетных трансфертов, порядок и перечень медицинских организаций определит правительство России.

    Документ устанавливает право работников фонда ОМС на единовременную субсидию на приобретение жилья. Субсидия предоставляется один раз за всю работу в фонде, ее выплата финансируется из фонда текущих расходов ОМС и призвана компенсировать ограничения трудового и антикоррупционного законодательства.

    В договоры по финансовому обеспечению ОМС по решению комиссии могут добавляться дополнительные показатели оценки деятельности страховщиков, если такие показатели не предусмотрены типовой формой договора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале октября депутаты Госдумы предложили  аннулировать гражданство мигрантов, которые уклоняются от постановки на воинский учет. В Общественной палате предложили обязать мигрантов оплачивать медицинскую страховку при пересечении российской границы для снижения нагрузки на здравоохранение. Минздрав предложил расширить полномочия глав регионов в сфере ОМС.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после наводнений на Суматре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с трагедией на Суматре, где в результате наводнений и оползней погибли 164 человека.

    Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто после гибели десятков людей и масштабных разрушений, вызванных наводнениями на острове Суматра.

    В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил: «Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями в северной части острова Суматра. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее возвращение пострадавших регионов к нормальной, благополучной жизни».

    Российский лидер также высказал надежду на скорейшее восстановление пострадавших регионов и возвращение жителей к нормальной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв наводнений и оползней на Суматре достигло 174 человек. На Суматре также произошло землетрясение магнитудой 6,5. Масштабное извержение вулкана Марапи произошло на острове.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 20:46 • Новости дня
    Путин: Наука должна объединять людей и оставаться вне политики
    Путин: Наука должна объединять людей и оставаться вне политики
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле подчеркнул важность деполитизации науки.

    Он пояснил, что запуск Конгресса молодых ученых был нацелен на создание пространства для свободного общения, обмена идеями и установления контактов между теми, кто выбрал научную карьеру, передает ТАСС.

    «Потому что наука, так же, как и искусство, спорт, они должны быть вне политики, они должны объединять людей», – заявил Путин.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с молодыми учеными.

    Выступая на пленарной сессии международного форума «Россия – спортивная держава» в начале ноября глава государства подчеркнул, что физическая культура и спорт должны объединять людей и наводить мосты между народами.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 21:46 • Новости дня
    В Госдуме анонсировали рассмотрение закона о красивых автономерах

    В Госдуме анонсировали рассмотрение закона о красивых автономерах до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нижней палате парламента может быть рассмотрен законопроект, предусматривающий продажу особых автомобильных номеров, размер платы за которые определит регистрирующий орган, сообщил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

    Законопроект о продаже так называемых красивых автомобильных номеров может быть рассмотрен в первом чтении в Госдуме до конца года, передает

    ТАСС. Об этом заявил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в интервью на телеканале «Россия-24». Он подчеркнул, что инициатива была предложена им лично президенту России и прорабатывалась совместно с Минэкономразвития.

    «Когда мы этот законопроект внесли в Государственную Думу, то очень быстро получили отзыв правительства, которое эту идею тоже поддержало. Поэтому мы надеемся, что прямо в течение этой сессии или в начале следующей сессии мы в первом чтении рассмотрим», – отметил Нечаев.

    Документ был внесен депутатами от фракции «Новые люди» в конце октября. В случае одобрения закон даст гражданам право официально приобретать красивые регистрационные знаки для автомобилей, а размер платы за такие номера будет определять соответствующий регистрационный орган.

    Если закон примут, новая система может начать действовать с 1 июля 2026 года. Этот шаг, по словам инициаторов, позволит сделать процесс получения красивых номеров прозрачным и открытым для всех желающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на встрече с президентом России Нечаев предложил начать продажу красивых автомобильных номеров через сайт «Госуслуги». Владимир Путин поддержал эту инициативу.

    Позже глава СПЧ Фадеев призвал МВД обратить внимание на отсутствие российского триколора на некоторых автомобильных номерах и предложил доработать стандарт номеров.

    МВД России заявило, что менять номера без флага России, полученные до изменений стандарта, автовладельцам не потребуется.

    Комментарии (0)
    Российские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    В Тбилиси обвинили Би-би-си в «оскорблении грузинского общества»
    Израиль объявил о разработке лазерной ПВО «Железный луч»
    Названа причина возможной блокировки WhatsApp в России
    Петербург обошел Москву по стоимости проезда на общественном транспорте

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Фатальный провал США скажется на морском соперничестве с Китаем

    Соединенные Штаты признали провал проекта создания новых фрегатов, на которые они возлагали большие надежды. Строительство серии будет прекращено. В чем была роковая ошибка руководства ВМС США, почему она произошла и какие выводы из нее могут быть сделаны? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации