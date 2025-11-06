Армения запланировала ввозить товары из России через Азербайджан

Пашинян сообщил, что Армения намерена ввозить товары из России через Азербайджан

Tекст: Тимур Шайдуллин

Армения изучает возможность регулярного импорта целого ряда товаров из России по железной дороге через территорию Азербайджана, передает ТАСС. Такое заявление на брифинге сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя первую за десятилетия железнодорожную поставку российской пшеницы транзитом через Азербайджан.

По словам Пашиняна, сейчас идет формирование заявок на импорт различных товаров из России по указанному железнодорожному маршруту. Он подчеркнул, что это открывает новые перспективы для расширения торговых потоков между странами.

Пашинян также отметил, что помимо импорта ведется анализ возможностей для экспорта армянских товаров в Россию и Казахстан по тому же маршруту. Он подчеркнул, что этот вопрос требует дополнительного технического и организационного прояснения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первая партия российского зерна прибыла в Армению по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана.

Представитель партии «Гражданский договор» и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян назвал транзит российской пшеницы через Азербайджан историческим событием, поскольку подобное последний раз происходило в 1991–1992 годах.

Армения ежегодно импортирует до 500 тыс. тонн зерна, причем практически весь объем поступает из России.